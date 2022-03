Tötet Ingwer Bakterien ab? Schüler aus dem Kreis Augsburg bei Jugend forscht

Ingwer als Bakterienhemmer, ein Computerhandschuh oder eine Lärmampel. Gleich mehrere Schüler waren im Kreis Augsburg bei Jugend forscht mit ihren Projekten erfolgreich.

Mit einem Skihandschuh die Leitfähigkeit von einem Gegenstand messen können? Was erst mal absurd klingen mag, hat Elias Gittel in die Tat umgesetzt. Im Rahmen des Regionalwettbewerbs von Jugend forscht schaffte es aber nicht nur Elias mit seinem "Stromleitungstester-Handschuh" zu einer Top-Platzierung. Mehrere Forschungsprojekte aus dem Kreis Augsburg wurden ausgezeichnet. Die jungen Forscher gingen zum Beispiel der Frage nach, ob Ingwer als hemmend bei der Bakterienvermehrung wirkt, oder wie man mit einer Lärmampel für mehr Ruhe im Unterricht sorgen kann.

Experiment: Tötet Ingwer Bakterien ab?

Die Sieger wurden bei einer virtuellen Siegerehrung des Jugend-forscht-Regionalwettbewerbs Augsburg ausgezeichnet. 72 Teilnehmerinnen und Teilnehmer reichten vor einer Fachjury insgesamt 44 Projekte ein. Aus dem Augsburger Land waren drei Forschergruppen darunter.

Eine davon beschäftigte sich mit der Frage, ob Ingwer Bakterien abtötet oder hemmt. Maksim Blazevski und Leonhard Meisner vom Paul-Klee-Gymnasium in Gersthofen haben dazu Ingwerwasser mit einer Bakterienlösung vermischt und im Anschluss das Wachstum der Bakterien beobachtet. Und tatsächlich: Die Bakterien vermehrten sich nicht mehr so stark. Für diese Entdeckung der vermutlich hemmenden Wirkung bekamen die zwölf und 13 Jahre alten Schüler von der Jury den Sonderpreis im Bereich Biologie verliehen. "Damit sind wir sehr zufrieden", sagt Leonhard. Das Projekt wollen die beiden weiterverfolgen, um die Wirkung der Pflanze noch genauer einschätzen zu können.

Maksim Blazevski (links) Leonhard Meisner (rechts) gewannen bei Jugend Forscht den Sonderpreis im Fachgebiet Biologie. Foto: Martin Knopf

Ein Skihandschuh mit Mikrocomputer

Ebenfalls vom Gymnasium in Gersthofen stammt Elias' Prototyp des Stromleiter-Handschuhs. Dafür hat der Zwölfjährige einen gewöhnlichen Skihandschuh mit einem Mikrocomputer ausgestattet, der kleiner als eine Streichholzschachtel ist. Mithilfe des Computers kann der Schüler dann Materialien mit dem Handschuh greifen, und auf dem kleinen Bildschirm am Handrücken wird angezeigt, ob das Material leitfähig ist oder nicht. Leuchtet ein rotes Kreuz, ist keine Leitfähigkeit vorhanden. Bei einem Pfeil dagegen schon.

Mit dieser Erfindung gewann Gittel zum einen den zweiten Platz im Fachgebiet Technik und zum anderen den Sonderpreis Qualitätssicherung durch zerstörungsfreie Prüfung. Hierbei wird Forschung gewürdigt, die Versuche abhält, ohne dabei Materialien zu verbrauchen oder zu zerstören. Mit dem Handschuh könne man beispielsweise prüfen, ob ein Werkstück, mit dem man arbeiten will, ordentlich isoliert ist, erklärt Martin Knopf. Er ist Lehrer am Gersthofer Gymnasium und Betreuer der AG Jugend forscht.

Dabei kam Elias selbst auf die Idee zu seiner Erfindung: "Ich habe meinem Vater zugeschaut, wie er einen Leitungstester benutzt und wollte das auch machen." Der Elfjährige will seine Erfindung künftig in der Schul-AG weiterentwickeln.

Eine Lärmampel für das Klassenzimmer

Auch am Justus-von-Liebig-Gymnasium in Neusäß war eine Gruppe von zwei Schülerinnen erfolgreich. Sophie Höfer und Paula Berchtold gelang es, eine selbstgebaute Lärmampel für das Klassenzimmer zu bauen. Dabei programmierten die Schülerinnen einen Mikrocomputer so, dass dieser mithilfe eines Messgeräts die Lautstärke eines Raums erfasst. Die Ampel leuchtet im Unterricht anhand eines festgesetzten Grenzwertes rot auf, wenn es im Klassenzimmer zu laut ist.

Mit ihrer Lärmampel erreichten Sophie Höfer (links) und Paula Berchtold (rechts) bei Jugend forscht den zweiten Platz. Foto: Natascha Berchtold

Mit dieser Idee erreichten die Schülerinnen im Fachgebiet Arbeitswelt den zweiten Platz. Dabei sei das Projekt noch nicht abgeschlossen, wie der betreuende Lehrer von Sophie und Paula, Alexander Heimburger, sagt. Denn es bestehe nicht nur aus dem Anfertigen der Ampel, sondern auch dem Programmieren des Computers. Diese Arbeitsschritte haben die Schülerinnen bereits geschafft. Für ihre weitere Forschung wollen Sophie und Paula nun eine Studie anlegen. Darin gehen sie der Frage nach, ob ihre Ampel insgesamt die Lautstärke in einem Raum senkt.

Für Jugend Forscht bauten Sophie und Paula eine Lärmampel. Foto: Sophie Höfer

Die Siegerehrung fand virtuell statt

Die Siegerehrung fand virtuell statt. Am ersten Tag hielten die Jury und die jeweiligen Forscherteams ihre Gespräche ab, am zweiten Tag hatten alle Menschen die Möglichkeit, sich die Projekte anzusehen. Aus dem Augsburger Land wollen alle drei Siegerteams an ihren Forschungen weiterarbeiten.