Top 10: Diese Geschichten aus dem Kreis Augsburg haben am meisten bewegt

Plus Ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende. Unsere Redaktion hat ausgewertet, welche Artikel 2021 besonders viele Leser im Augsburger Land bewegt haben.

Das Jahr neigt sich dem Ende, Zeit zurückzuschauen. In den vergangenen Monaten gab es eine Menge Geschichten aus dem Augsburger Land, die unsere Leser besonders bewegt haben. Darunter sind Artikel zu fesselnden Gerichtsprozessen, großen Bauprojekten oder bewegenden Schicksalen. Wir haben unsere Veröffentlichungen eingehend analysiert, um anhand der Seitenaufrufe und Lesedauer der Artikel die zehn Top-Geschichten zusammenzustellen. Das sind die Ergebnisse: