Tote Hasen, erblindete Rehe: Das hinterlässt der Hagel in der Tierwelt

Plus Das verheerende Unwetter macht nicht nur Menschen zu schaffen. Vor allem für Wildtiere hatte der Hagel dramatische Folgen. Die Jäger sind entsetzt.

"Hasen reagieren bei Bedrohungen durch Niederkauern", sagt Roland Bock, Vorsitzender der Jägervereinigung Schwabmünchen. Viele Wildhasen würden sich derzeit in den Maisfeldern aufhalten. Als das Unwetter nahte, hätten sie sich, ihrem Instinkt entsprechend, in den Maisfeldern niedergekauert und wähnten sich im Schutz der hohen Maispflanzen in Sicherheit." Doch wer die Maisfelder nach dem Unwetter gesehen habe, der könne erahnen, wie fatal dieses Verhalten gewesen ist, sagt Bock. Denn vielerorts seien die Felder regelrecht abrasiert worden. Nur noch rund 50 Zentimeter hohe Stängel ragen in die Höhe. "Tiere, die dort Schutz gesucht haben, hatten keine Chance. Viele sind auf den Feldern erschlagen worden. Andere schwer verletzt." Gerade bei Fluchttieren, wie Hasen und Rehen, seien die Augen schlecht geschützt, was bei Treffern durch Hagelkörner zu Erblindungen führen kann, weiß Bock.

Besonders schlimm habe es seinen Jagdkollegen aus Königsbrunn, Hermann Rettinger getroffen. "Er hat mich angerufen und war regelrecht geschockt", berichtet Roland Bock. Auf den Feldern des Jagdreviers in Königsbrunn seien rund 100 tote Wildtiere gefunden worden. Die hätten bei diesem massiven Hagelschlag einfach keine Chance gehabt. Die Folge: viele verendete Hasen, Greifvögel und Krähen. Auf den ausgedehnten Feldern rund um Königsbrunn hätten die Tiere einfach keinen Schutz gefunden. Man müsse davon ausgehen, dass in den Hagelschneisen dort nahezu der gesamte Niederwildbestand ausgelöscht worden sei. Viele der toten und verletzten Tiere seien bisher noch nicht gefunden worden.

