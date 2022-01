Trauer um bekannten Archäologen Wolfgang Czysz

Der Archäologe Prof. Wolfgang Czysz war ein gefragter Experte für die Römerzeit in Bayern. Er wurde 72 Jahre alt.

Tiefe Trauer um Prof. Wolfgang Czysz: Der bekannte Archäologe ist im Alter von 72 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. 36 Jahre war Czysz für das Landesamt für Denkmalpflege tätig, von 1990 bis zu seinem Ruhestand 2014 war er Leiter der Dienststelle in Thierhaupten (Kreis Augsburg). 2002 wurde er an der Universität Innsbruck habilitiert und erhielt die Lehrbefugnis für das Fach "Provinzialrömische Archäologie". Unendlich lang ist die Liste seiner wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Zu den archäologischen Standardwerken gehört das 1995 erschienene Werk "Die Römer in Bayern", an dem Czysz als Autor mitgewirkt hat.

Zu seinen Entdeckungen gehört die Freilegung des Töpferdorfs von Schwabmünchen, einer Siedlung aus 20 Häusern, Töpferöfen und einem Friedhof, die erste ihrer Art in der römischen Welt nördlich der Alpen. Ebenfalls in diese Kategorie fiel eine Steinzeugmanufaktur in Aystetten (Kreis Augsburg).

Archäologe Wolfgang Czysz ist tot

Wolfgang Czysz war ein Archäologe mit Leib und Seele und auch im Ruhestand ein gefragter und viel beschäftigter Experte. Gerne hätte er noch einen zweiten Band des Handbuchs zur provinzialrömischen Archäologie verfasst, aber dazu sollte es nicht mehr kommen.

Menschlich zeichneten den vierfachen Großvater Güte und Nachsicht aus, so sein Sohn Max, der stellvertretender Leiter unserer Redaktion im Augsburger Land ist. Wolfgang Czysz, Sohn eines Heimatforschers und Pharmazeuten, ging in Wiesbaden zur Schule und kam über das Studium nach Bayern. Der Experte für die Archäologie der römischen Kaiserzeit in Bayern, der zuletzt in Fischach lebte, war maßgeblich am Umzug der Außenstelle des Landesamtes für Denkmalpflege von Augsburg ins ehemalige Kloster von Thierhaupten beteiligt. Er hinterlässt zwei Kinder. (AZ)

