Treffen für Angehörige von Demenzkranken starten im September

Nach einer Sommerpause der Beratungsstelle des Landkreises Augsburg können Angehörige wieder Hilfe für die Pflege von Demenzkranken bekommen. Das sind die Termine.

Die Seniorenberatung und Fachstelle für pflegende Angehörige bietet einmal im Monat Treffen für Angehörige von Demenzkranken in den Städten Diedorf, Gersthofen, Königsbrunn und auch als Online-Termin an. Eine Teilnahme ist unabhängig vom Wohnort innerhalb des Landkreises Augsburg möglich.

Ziel dieser Gesprächskreise ist das Zusammenkommen - regelmäßige Treffen, an dem die Betroffenen aktiv zuhören und sich über die Alltagsbewältigung mit einem Demenzkranken austauschen können. Zentraler Kernpunkt der Treffen ist der Erfahrungsaustausch, von dem die Betroffenen untereinander profitieren.

Im August finden keine Gesprächskreise vor Ort statt. Lediglich der Online-Termin am Dienstag, 29. August findet von 17 bis 18.30 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung jedoch nötig.

Im September finden die Treffen statt:

Dienstag, 12. September, um 14 Uhr im Seniorenzentrum Diedorf, Lindenstr. 30 in Diedorf

Mittwoch, 13. September , um 14 Uhr im Mehrgenerationenhaus Königsbrunn, Bgm.-Wohlfarth-Str. 98. Thema: Alles rund um Pflegegrad und Pflegeversicherung. Teilnehmende erhalten einen Überblick über das Begutachtungsverfahren und die Anspruchsvoraussetzungen für mögliche Leistungen der Pflegeversicherung. Persönlichen Fragen und Erfahrungen über hilfreiche Angebote bei Demenzerkrankten stehen im Mittelpunkt.

Weitere Termine im Landkreis Augsburg: Frühe Abklärung schafft Klarheit

Dienstag, 19. September, um 14 Uhr in Gersthofen, Treffpunkt im du&hier, Kirchstraße 12. Gastvortrag: Gedächtnis- und Therapiezentrum, Bezirkskrankenhaus Augsburg, Herr Emanuel Wiese, mit anschließender Frage- und Gesprächsrunde: Konzentrations- und Gedächtnisdefizite beeinträchtigen mit zunehmendem Lebensalter den Alltag. Was ist altersbedingt normal und was ist bereits pathologisch? Eine frühzeitige Abklärung schafft Klarheit. Rechtzeitige Behandlung hilft weiterhin selbstständig und mit Lebensqualität zu altern.

Dienstag, 26. September 2023 um 17 Uhr in virtueller Form (online über „Webex“).

Für Fragen ist die Beratungsstelle unter den Telefonnummern (0821) 3102 -2705, -2707, -2719, -2766 oder per E-Mail an seniorenberatung@LRA-a.bayern.de zu erreichen. Weitere Informationen sowie die Termine aller Gesprächskreise sind online auf www.landkreis-augsburg.de/gespraechskreise zu finden. (AZ)