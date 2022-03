Trend der sinkenden Inzidenz im Landkreis Augsburg setzt sich fort

Im Vergleich zur vergangenen Woche sinkt die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg. Bei den an Covid Verstorbenen sind bestimmte Altersgruppen unbetroffen.

Im Landkreis Augsburg beträgt die sieben-Tage-Inzidenz 1728, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet. Dabei sind 737 Neuinfektionen im Augsburger Land zu verzeichnen. Im Vergleich zur Vorwoche ist der Inzidenzwert damit um mehr als 200 gesunken. Es sind weitere drei Menschen an einer Covid-Erkrankung verstorben. Insgesamt liegt die Zahl der Corona-Toten im Landkreis nun bei 370. Den Daten des RKI zufolge sind jedoch ausschließlich Todesfälle bei Menschen ab 35 Jahren oder älter gemeldet. Zu Todesfällen wegen einer Corona-Erkrankung bei jüngeren Menschen kam es im Augsburger Land nicht.

Corona-Inzidenz im Kreis Augsburg sinkt - in Nachbarlandkreisen ebenso

In vielen Nachbarlandkreisen sank die sieben-Tage-Inzidenz ebenfalls. So liegt sie in Aichach-Friedberg bei 2247, im Donau-Ries bei 1990 und in Dillingen bei 2081. Ein Inzidenzwert von 1568 wird für Günzburg gemeldet, 1615 für Landsberg und 1797 im Unterallgäu. Auch in der Stadt Augsburg sank die Inzidenz auf 1380. (mom)