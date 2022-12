Trinkwasser: Loderberggruppe steht nach 100 Jahren vor dem Aus

Plus Der Verbund von Neusäß, Gersthofen und Aystetten zur Wasserversorgung einiger Ortsteile wird aufgelöst. Der Gersthofer Bürgermeister hadert mit dem Vorgehen der Stadt Neusäß.

Der Zweckverband Wasserversorgung Loderberggruppe ist über 100 Jahre alt, doch jetzt steht der Zusammenschluss vor dem Ende. Nach längerer Diskussion hinter verschlossenen Türen haben die Vertreter der Mitgliedsgemeinden Neusäß, Aystetten und Gersthofen den Verkauf der Anlage beschlossen, teilt der Vorsitzende Richard Greiner mit. Unzufriedene Töne kommen aus Gersthofen: Bürgermeister Michael Wörle sagt, er hätte sich eine Fortführung des Zweckverbandes gewünscht, Neusäß sei hier ohne Absprache vorangegangen.