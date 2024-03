Landkreis Augsburg

Triste Baracken oder Komfort-Gebäude? Einblicke in die Schul-Container

In den Container-Klassenzimmern an der Helen Keller-Förderschule in Dinkelscherben steht eine digitale Ausrüstung für den multimedialen Unterricht zur Verfügung.

Plus Raumnot herrscht in vielen Schulen oder Kindertagesstätten im Landkreis. Container sind die Notlösung. Es gibt sie in der einfachen Ausführung oder sogar richtig komfortabel.

Inzwischen gehören sie zum vertrauten Bild: Egal ob Schule oder Kindergarten, zusätzliche Container gibt es fast in jeder Gemeinde des Landkreises. Zu oft wurden die Planungen der Kommunen überholt vom Zuzug oder der Einwanderung von Familien. Dann reichte der Platz an den Schulen oder in der Kita plötzlich nicht mehr aus. Es gibt im Landkreis viele Gemeinden, die aufgrund von Raumnot für die Schule oder eine Kindertagesstätte als Notbehelf Container aufstellen musste. Doch wie viele dieser Notquartiere zeigen, sind die neueren modernen Module gar nicht so unkomfortabel.

Wer die Helen Keller-Förderschule in Dinkelscherben besucht, dem fällt das separate Gebäude neben der Grund- und Mittelschule nicht negativ auf. Im Gegenteil – "sind das die Container?" fragt man sich verwundert. Denn sowohl von außen als auch von innen lassen sich diese Klassenzimmer schwerlich mit dem Begriff "Container" in Einklang bringen. "Unsere Lehrkräfte sind immer ganz glücklich, wenn sie hier unterrichten dürfen", schmunzelt Schulleiter Marvin Fogelstaller. Denn die sechs Klassenzimmer auf zwei Ebenen inklusive Sanitärräume und Garderobe im Flur bietet noch mehr als das Haupthaus, nämlich eine energieeffiziente Inverter-Klimaanlage. Aus den Lüftungen in der Decke kommt dann kalte oder warme Luft.

