Trotz finanzieller Förderung gibt es weiter zu wenig Kurzzeitpflegeplätze

Plus Wer Kurzzeitpflegeplätze einrichtet, soll dafür Geld bekommen, das war der Plan des Landratsamts. Ohne Erfolg. Warum die Förderung für Diedorf dennoch wichtig ist.

Erst neulich hatte sie wieder so einen Fall, erzählt Hannelore Britzlmair, Geschäftsführerin des Seniorenzentrums in Diedorf. Ein 90-jähriger Mann aus dem Landkreis Augsburg hatte seine 78-jährige demente Frau über einige Jahre gepflegt - bis er eines Tages stürzte und sich dabei den Oberschenkelhals brach. Weil der Mann ins Krankenhaus musste, zog der Sohn des Paares ins Haus seiner Eltern, um sich um seine Mutter zu kümmern.

Er merkte aber schnell, wie schwierig es ist, sich um einen dementen Menschen zu kümmern, zumal er nebenbei arbeiten musste. Schließlich bekam die Mutter kurzfristig einen Platz im Seniorenzentrum Diedorf, wo sie fünf Wochen blieb. Der Sohn sei heilfroh gewesen, betont Britzlmair.