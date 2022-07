Trotz Hitze: Wassersparen ist für die meisten gar nicht schwer

Plus Noch gibt es keine bedrohliche Wasserknappheit im Landkreis Augsburg. Damit das auch so bleibt, sollten sich jetzt alle ein wenig einschränken.

Seit Tagen schon ächzt die Region unter der Sommerhitze. Abkühlung scheint nicht in Sicht. Stärkerer Regen schon gar nicht. Da fällt es besonders schwer, auch noch ans Wassersparen zu denken. Trotzdem führt kein Weg daran vorbei. Wer nicht will, dass Rasensprenger und Gartenpools bald offiziell verboten sind, sollte jetzt Vernunft walten lassen.