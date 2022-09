Landkreis Augsburg

18:00 Uhr

Trotz Lehrermangel können alle Klassen mit Leitung ins neue Schuljahr starten

Plus Vor kurzem sah die Lage noch dramatisch aus: Im Landkreis Augsburg fehlten für das neue Schuljahr noch 50 Klassenleitungen. Dieses Szenario ist abgewendet, aber es bleibt schwierig.

Von Angela David

Die Erleichterung ist Schulamtsdirektor Thomas Adleff anzumerken: Im kommenden Schuljahr wird nun doch jede Klasse im Landkreis Augsburg eine Leitung haben. Trotz des dramatischen Lehrermangels - es fehlten an den Grund- und Mittelschulen rund 1000 Unterrichtsstunden - konnten nun die Klassenleitungen besetzt werden. Möglich war dies laut Adleff durch das große Engagement der Lehrkräfte, die bereit waren, ihre Stunden aufzustocken oder aus der mobilen Reserve heraus an eine andere Schule zu wechseln. Einige Lehrer aus der Mittelschule werden sogar vorübergehend an der Grundschule unterrichten - teilweise sogar mit Einbußen beim Gehalt.

