Landkreis Augsburg

vor 50 Min.

Trotz Rekordsommer: Ansturm auf die Freibäder im Augsburger Land bleibt aus

Plus In den meisten Freibädern im Augsburger Land ist trotz der Hitze weniger los als vor der Pandemie. Der Personalmangel in den Bädern ist nicht der einzige Grund.

Von Tobias Müller

Der Sommer ist mit über 600 Sonnenstunden jetzt schon einer der sonnigsten seit Messbeginn. Optimale Voraussetzungen für die Badesaison der Freibäder im Augsburger Land. Obwohl die meisten Corona-Maßnahmen aufgehoben sind, ist der Besucherandrang in den Bädern nicht so groß, wie er schon mal war. So fällt die diesjährige Bilanz der Freibäder in der Region aus:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen