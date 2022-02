Landkreis Augsburg

vor 34 Min.

Trotz Schnapszahl: Wenige Hochzeiten am 2.2.22 im Landkreis Augsburg

Plus Schnapszahlen im Datum sind beliebte Ehetermine. Der 2.2.22 gehört nicht dazu. Stattdessen haben angehende Brautpaare an einem anderen Tag im Februar Interesse.

Von Moritz Maier

Den eigenen Hochzeitstag sollte man nicht vergessen. Da spielt es womöglich so manchem Ehepartner in die Karten, wenn dieser Tag auf ein besonders eingängiges Datum fällt. Schnapszahlen in Form des Datums sind dabei sehr gefragt, um verliebte Paare standesamtlich zu trauen.

