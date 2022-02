Über 1000 Neuansteckungen in Landkreis Augsburg - Inzidenz täuscht

Die Zahl der Neuinfektionen im Landkreis Augsburg ist erneut vierstellig. Das dürfte sich auch auf die Sieben-Tage-Inzidenz auswirken - die aber verzerrt ist.

Innerhalb von einem Tag haben sich 1067 Menschen im Landkreis Augsburg neu mit Covid infiziert. Im Vergleich zur Vorwoche ist das ein Anstieg von über 150. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) vermeldet, wurden damit im Landkreis insgesamt erstmals über 40.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Es sind jedoch innerhalb von 24 Stunden keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 im Augsburger Land gemeldet.

Inzidenzwert im Landkreis Augsburg ist derzeit verzerrt

Dabei wird die Inzidenz für den Landkreis vom RKI mit 1775 angegeben. Hierbei handelt es sich jedoch um einen verzerrten Wert. Da es zu einem Übermittlungsfehler kam, wurden am Donnerstag keine Neuinfektionen gemeldet, wie das Landratsamt Augsburg bestätigt. Dadurch wird die Sieben-Tage-Inzidenz fälschlicherweise nach unten beeinflusst. Der tatsächliche - unverfälschte - Inzidenzwert beträgt 2229. Jedoch ist auch hier von einer noch höheren Dunkelziffer auszugehen.

In den benachbarten Landkreisen stieg die Sieben-Tage-Inzidenz fast überall. In Aichach-Friedberg liegt sie bei 2175, in Dillingen bei 2128. Für Günzburg wird ein Wert von 1993, für Landsberg einer von 2193 vermeldet. Im Unterallgäu liegt die Inzidenz bei 2177. Einzig im Donau-Ries ging die Inzidenz leicht zurück und steht nun bei einem Wert von 1561. (mom)