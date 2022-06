Über 95.000 Corona-Infektionen im Landkreis Augsburg

Die Inzidenz im Augsburger Land steigt erneut. Seit Pandemiebeginn wurden bereits über 95.000 Infektionen gemeldet. Die tatsächliche Zahl dürfte höher liegen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg beträgt 368, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt. Damit steigt der Wert im Vergleich zum Vortag (359) erneut an. Innerhalb eines Tages wurden dem RKI für den Kreis Augsburg 208 Neuansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet. Es kam zu keinem weiteren Todesfall in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung.

Seit Pandemiebeginn sind für den Landkreis Augsburg 95.714 Infektionen mit dem Coronavirus festgestellt worden. Darunter fallen auch Mehrfachinfektionen. Die tatsächliche Zahl liegt wohl deutlich höher. Einige Infektionen bleiben unbemerkt, außerdem lassen sich immer weniger Menschen auf eine mögliche Infektion testen.

Corona-Lage in den Nachbarlandkreisen

In den benachbarten Landkreisen sind ebenfalls steigende Corona-Zahlen zu beobachten. So liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg bei 351, im Donau-Ries bei 523, in Dillingen bei 450 und in Günzburg bei 294. Im Unterallgäu beträgt der Wert 333, in Landsberg 340 und in der Stadt Augsburg 304. (mom)