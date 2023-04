Überblick: Das ist los zum 1. Mai im Augsburger Land

Verkaufsoffene Feiertage und Maifeiern: Feste und Veranstaltungen rund um den 1. Mai im Landkreis Augsburg.

Maimärkte in Diedorf, Gersthofen und Zusmarshausen (dort schon am Sonntag), buntes Treiben in Neusäß oder Tanz in den Mai in Fischach: Rund um den 1. Mai ist wieder viel geboten im Augsburger Land. Freund von Musik und Brauchtum kommen ebenso auf ihre Kosten wie Schnäppchenjäger, die auf den Märkten oder in Geschäften besondere Angebote suchen. Hier ein kurzer Überblick, über das, was Sie erwartet:

Das sind die Maifeiern im Augsburger Land

Adelsried

Dorfplatz, Kruichen, Sa 18 Uhr, Maifeier .

Biberbach

Im Ort, Markt, Sa 18 Uhr, Maibaumaufstellen .

. Rathausplatz, Sa 17 Uhr, Maibaumfeier .

Diedorf

Schmuttertalhalle , Rathausplatz, So 18 Uhr, Maifeier . Endlich wieder auf dem Maimarkt durch die Budengasse schlendern – das können die Diedorfer und alle Interessierten am Montag, 1. Mai 2023, von 10 bis 18 Uhr. Dann nämlich findet der traditionelle Markt in der Lindenstraße und vor der Schmuttertalhalle statt. Auch die Geschäfte dürfen zwischen 13 und 18 Uhr öffnen.

Dinkelscherben

Kirchplatz, So 17.30 Uhr, Maibaumfeier .

Ehingen

Rathausplatz, So 19 Uhr, Maibaumaufstellen .

Emersacker

Schlossplatz , Sa 17 Uhr, Maibaumfeier .

Gablingen

Ortsmitte, Mo ab 9 Uhr, Maibaumaufstellen und Maifeier .

und . Dorfplatz, Lützelburg, So ab 14.30 Uhr, Maifeier

Gersthofen

Rathausplatz, Mo 9-18 Uhr, Maimarkt mit Maibaumfeier , 12-17 Uhr, verkaufsoffener Feiertag in der Innenstadt.

mit , 12-17 Uhr, verkaufsoffener in der Innenstadt. Stiftersiedlung, So ab 16 Uhr, Maifeier .

. Mehrzweckhalle, Batzenhofen, So 19 Uhr, Maifeier .

. Vereinsstadel, Hirblingen, So 19 Uhr Maifeier .

. Feuerwehrhaus, Rettenbergen, So ab 15 Uhr, Maibaumaufstellen und Maifeier .

Heretsried

Dorfplatz, So ab 14.30 Uhr, Maifeier .

Horgau

Dorfplatz, Horgauergreut, So 17 Uhr, Maifeier .

. Dorfplatz, Auerbach, So 18 Uhr, Maifeier , (bei schlechter Witterung im Feuerwehrhaus).

, (bei schlechter Witterung im Feuerwehrhaus). Bürgerhaus, Lauterbrunn, So 16 Uhr, Maibaumaufstellen .

Kutzenhausen

Haus der Vereine, Rommelsried , So 18 Uhr, Maibaumfest.

Langweid

Dorfplatz, Achsheim, So 17 Uhr, Maibaumaufstellen .

. Festwiese, Stettenhofen , So ab 15 Uhr Maibaumfeier .

Meitingen

Dorfmitte, Erlingen, So 17 Uhr, Maifeier .

. Dorfplatz, Langenreichen, So 18 Uhr, Maifeier .

Neusäß

Am Maibaumplatz, Remboldstraße, Maibaumfeier , ab 8 Uhr Programm, ab 15 Uhr Maibaumaufstellen .

, ab 8 Uhr Programm, ab 15 Uhr . Festplatz, Ottmarshausen , Sa 11 Uhr, Maifeier .

, Sa 11 Uhr, . Zusamstraße, Schlipsheim , Mo 10 Uhr, Maifeier .

, Mo 10 Uhr, . Im Ort, Täfertingen , Mo 10.30 Uhr, Maifeier .

Stadtbergen

Leopold-Mozart-Grundschule, Leitershofen, So ab 18 Uhr Maifeuer, Mo ab 10.30 Uhr, Maifeier .

. Kapellenplatz, Deuringen, So 17 Uhr, Maifeier .

Thierhaupten

Marktplatz, So 17 Uhr, Maibaumfeier .

Welden

Kirchplatz, Reutern, So 17 Uhr, Maibaumfeier .

Zusmarshausen

Rathausvorplatz, So 18 Uhr, Maifeier . Am Sonntag, 30. April 2023, ist verkaufsoffener Sonntag in Zusmarshausen . Ab 12 Uhr haben die Geschäfte in der Marktgemeinde geöffnet und laden zum Bummeln ein, zudem Flohmarkt.

Rund um den 1. Mai haben wir einen Wettbewerb ausgerufen, bei dem wir auf viele Einsendungen hoffen und bei dem es was zu gewinnen gibt. Wir suchen das schönste Maibaum-Bild aus dem Augsburger Land. Mehr erfahren Sie hier. (AZ)