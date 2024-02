Umfrage: Was würden Sie mit einem geschenkten Tag machen?

Mit dem 29. Februar ist das Jahr einen Tag länger als sonst. Unsere Redaktion hat sich umgehört, was die Menschen mit geschenkten 24 Stunden anstellen würden.

Der Alltag und seine Herausforderungen machen leider auch am 29. Februar nicht halt. Was wäre aber, wenn es einen zusätzlichen Tag, frei von Zeitdruck und Sorgen, gäbe? Einen Tag, den man ganz nach seinem Wunsch gestalten kann. Unsere Redaktion hat sich im Landkreis umgehört.

Was würden Sie mit 24 geschenkten Stunden machen?

Monica Schwarz aus Diedorf, die gerade in Eile auf dem Weg zum Auto ist, wusste sofort, was sie machen will. An einem geschenkten Tag würde sie ihre Familie einpacken und mit ihnen in die Berge fahren. Schwarz: „Bei schönem Wetter gehen wir zuerst wandern und dann in die Therme.“ Auch das Pärchen Nico und Aileen Schmidt würde auch am liebsten in den Urlaub fahren. Sie würden am liebsten etwas weiter verreisen als in die Berge. „Nach Amerika“, sagt Aileen sofort. Nico würde lieber nach Japan reisen.

Sorina Gheatau, die auf einer Bank sitzt und vertieft in ihr Smartphone blickt, braucht nicht viel um ihren geschenkten Tag zu genießen. „Ich würde wahrscheinlich einen kleinen Ausflug mit meinem Verlobten machen. An einen See oder in die Berge – eins von beiden“, sagt die Schwabmünchnerin, um einmal den Alltagstrott zu entfliehen. Auch Jennifer Giordano, Mutter von zwei Kindern, aus Schwabmünchen, hat schon einen Plan, wie sie den Tag verbringen möchte: „Ausschlafen, Frühstücken gehen und einen Ausflug in die Berge machen“, sagt sie. Der Jüngste unter den Befragten ist Simon Fischer aus Schwabmünchen. Er wartet an einer Bushaltestelle vollbepackt mit Rucksack und Ordner. Fischer würde gerne entspannen, indem er mit seinen Freunden einen Ausflug macht. „Wir würden zu einer Wirtschaft mit dem Fahrrad fahren, in der wir was essen können“, sagt er.

Viele wollen am Zeit mit den Liebsten verbringen

Einen Ausflug braucht Sonja Reiss nicht. Sie würde einfach mal wieder ihre Freunde besuchen. „Mit der Arbeit ist es immer schwierig Zeit dafür zu finden“, sagt sie. Einen zusätzlichen Tag solle man mit denen verbringen, die man gerne hat. So sieht das auch Stephan Beigel aus Gersthofen. Er würde den Tag am liebsten mit seiner Frau verbringen. „Zuerst einmal ausschlafen. Dann einfach zusammen was unternehmen, bei gutem Wetter zum Beispiel in den Biergarten gehen.“

Selcuk Öztürk würde den zusätzlichen Tag zum Beispiel so wie heute nutzen. Der Schwabmünchner sitzt, mit seiner kleinen Nichte auf dem Schoß, im Außenbereich eines Cafés und genießt die Sonne. „Unter der Woche komme ich sonst nicht dazu“, sagt er.

"Ich würde nur die Dinge machen, die ich will"

Antonio Pisu ist auf den Weg zum Einkaufen in Schwabmünchen und sagt: „Ich glaube ich würde nur die Dinge machen, die ich will und nicht die, die ich muss.“ Als Beispiel nennt er, Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Das seiner Meinung nach oft zu kurz kommt, weil „man ständig eingespannt ist und unter Stress steht.“ Stress hat Josef Dambacher aus Gersthofen nicht. Er muss sich gar nicht mehr vorstellen, nur einen geschenkten Tag zu haben. „Als Rentner ist jeder Tag geschenkt“, sagt er mit einem Lachen.

Auch Giesela Schoderer aus Schwabmünchen fehlt es nicht an freier Zeit, erzählt sie als sie mit ihrem Hund Gassi geht. „Den habe ich jeden Tag, ich bin Rentnerin. Ich kann machen, was ich will. Ich kann wegfahren, wann ich will. Ich würde nichts anders machen“, sagt sie. Ihre zwölf Jahre in Rente gesund erleben zu dürfen, ist für sie ein Geschenk, das sie jeden Tag genießt.