Unbekannte bringen Botschaften an Straßen mit Nazi-Bezug an

Mal wieder gibt es in Gersthofen Aufregung um die Namen bestimmter Straßen. Denn wie der Stadtrat vor wenigen Monaten beschloss, gibt es in der Stadt weiterhin mehrere Straßen, deren Namensgeber vom grausamen NS-Regime mindestens profitierten. Das ist schon seit Jahrzehnten so. Seit einigen Jahren gibt es laute Kritik an dieser Tatsache. Nun haben Unbekannte an den betroffenen Straßen Schilder mit den Aufschriften „Kriegsverbrecher“ und „Naziprofiteur“ angebracht.

