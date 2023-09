Unbeliebte Mitbringsel: Muss ich Knöllchen aus dem Ausland bezahlen?

Plus Im Urlaub zu schnell gefahren, falsch geparkt: Strafzettel aus dem Ausland können richtig teuer sein. Ein Familienvater aus Gersthofen fragt: Muss ich das bezahlen?

Die Tochter auf dem Rücksitz bemerkte das verdächtige Aufblitzen zuerst. Unmittelbar danach traf die Erkenntnis den Vater am Steuer wie der berühmte Blitz. Die Ampel, eine der vielen in Zürichs Straßen, war wohl schon „dunkelgrün“ gewesen. Im Anschluss war die Stimmung bei dem Verkehrssünder aus Gersthofen getrübt. Schließlich ist die hochpreisige Schweiz berüchtigt dafür, dass sie bei Bußgeldern im Straßenverkehr ordentlich hinlangt. Eine erste Internet-Recherche bestätigte diese Befürchtung.

Wer über eine rote Ampel fährt und dabei niemanden gefährdet, darf schon mal 250 Schweizer Franken herrichten. Das entspricht gut 260 Euro und ist mehr als das Doppelte dessen, was bei diesem Tatbestand in Deutschland fällig wäre. Zugleich nährte eine Recherche im Netz Hoffnung bei dem Urlauber aus dem Kreis Augsburg. Könnte es gar sein, dass er sich vor der Geldbuße würde drücken können? Wir haben nachgehakt.