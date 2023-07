Unerwartete Gartenreiche hinter sonst verschlossenen Türen

Beim Tag der offenen Tür war erstmals auch Familie Saumweber aus Stadtbergen dabei. Eine Besonderheit hat Besucher in diesem Garten überrascht.

Wenn Claudia Saumweber an ihrem Fenster sitzt, dann kann sie in der passenden Jahreszeit in ihrem Garten die Frösche quaken hören inmitten eines Seerosenteichs. Hinter normalerweise geschlossenen Gartentüren finden sich oftmals kleine grüne Paradiese. An einem Tag im Jahr, dem Tag der offenen Gartentür, ist Gelegenheit, hinter die Fassaden zu schauen. Weil Familie Saumweber das selbst auch gerne macht, hat sie in diesem Jahr ihren Garten in Stadtbergen für Besucherinnen und Besucher geöffnet.

Schon am Gartentor werden die Besucherinnen und Besucher in Saumwebers Oase begrüßt. Durch einen Holztorbogen führt eine Steintreppe hoch bis zum Haus. Auf der rechten Seite erstrahlt ein großer Teich, bestückt mit bunten Seerosen. Die verschiedenen Farben zeugen von der tropischen Vielfalt. Das Gewächshaus dahinter ist Teil dieser Züchtung. „Das ist der Bereich meines Mannes“, berichtet Claudia Saumweber stolz.

Das Besondere am Garten der Familie Saumweber in Stadtbergen sind die selbst gezüchteten Seerosen. Sie locken viele Libellen und Frösche an. Foto: Sarah Stuhlmüller

Die Gartenbesitzerin töpfert auch für ihr Reich

Sie selbst schmückt lieber den Garten. Seit 2010 bietet Claudia Saumweber Töpferkurse an und brennt auch Figuren für den Garten. Durch Ihren Beruf kam die Apothekerin zum Töpfern und zur Gartenarbeit. Die Verbundenheit mit der Natur, das Meditieren und Gestalten Ihrer Gartenskulpturen stimme sie positiv, sagt sie. Das möchte sie auch an die Gäste weitergeben. In diesem Jahr haben sie deshalb ihren Garten geöffnet, um einen Teil dieser Freude mit anderen Gartenfreunden zu teilen. Und auf die muss die Gastgeberin nicht lange warten: Schon kurz nach 10 Uhr zeigen sich die ersten Interessierten an der Gartenanlage.

Eine von ihnen ist Ursula Daser, die sich sehr für Seerosen interessiert. Auch sie hat einen Teich mit gelben, heimischen Seerosen. Die tropischen Formen im Garten der Saumwebers findet sie faszinierend. Besonders eine blaue, Zufalls- und Eigenzucht des Hausherren, sticht heraus. Die Knollen werden im Schlamm gezüchtet und im Sommer in Eimern in den Teich versetzt. Und das gelingt, obwohl die Blumen tropisch warmes Wasser gewohnt ist.

Eine Vielzahl von Libellen schwirrt durch den Garten

Ursula Daser ist im eigenen Garten besonders stolz auf Ihre weiße Baumpäonie und die Vielfalt Ihrer Blumen. „Vieles sieht hier so aus, wie wir es haben“, erzählt sie. „Und dabei ist man beruhigt, wenn man hier auch etwas Unkraut zu sehen bekommt“, fügt sie mit einem Lächeln an. Überraschend findet die Gartenliebhaberin im Garten der Saumwebers die Vielzahl der Libellen.

Darauf ist Claudia Saumweber stolz. Ihr Gärtnertipp: „Versuchen, viel mit der Natur zu machen und nicht dagegen.“ Sie ziehe es vor, nicht die Perfektionisten im Garten mit Rasen und gegen Unkraut zu sein. Frösche und Fische im Teich würden ein eigenes Ökosystem bilden, das sich selbst trage. Erhaltung, Unterstützung und Förderung der Natur sei in jedem Fall wichtig, findet die Apothekerin. Im eigenen Garten können jeder einen kleinen Teil dazu beitragen.