Unsere Redaktion möchte mit Ihnen ein Gericht aus Ihrer Heimat kochen

Für eine Serie suchen wir Menschen aus dem Ausland, die in der Region eine neue Heimat gefunden haben. Unsere Redaktion möchte gemeinsam mit ihnen kochen.

Essen ist mehr als nur reine Nahrungsaufnahme. Essen ist für viele Menschen Teil ihrer Kultur, ihrer Identität, ihrer Herkunft. Wer an seine Heimat denkt, hat vielleicht sofort ein bestimmtes Gericht im Kopf.

Für eine neue Serie sucht unsere Redaktion Menschen aus dem Ausland, die im Augsburger Land eine neue Heimat gefunden haben. Wir wollen mit ihnen ein Gericht aus ihrer Heimat kochen und mehr über ihre Herkunft erfahren. Was sie hierher verschlagen hat und was für sie Heimat bedeutet. Welche Bedeutung ihre Herkunft hat und was sie am Landkreis Augsburg schätzen. Zugleich wollen wir zeigen, wie bunt die Region und ihre Bewohnerinnen und Bewohner sind.

Hätten Sie Lust oder kennen Sie jemand, der mitmachen würde? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de oder redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de. (AZ)