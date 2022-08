Unterschriftenaktion für bessere Radwege im Landkreis Augsburg

Bayernweit läuft der Radentscheid für bessere Bedingungen und mehr Sicherheit für Fahrradfahrer. So können sich Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Augsburg beteiligen.

Vor einigen Wochen war Startschuss für den Radentscheid Bayern. Wie der Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen mitteilt, wurden im Landkreis Augsburg dafür bereits Hunderte Unterschriften gesammelt. Die Initiative möchte über einen Volksentscheid erreichen, dass in Bayern mehr Radverkehr ermöglicht wird und dieser sicherer und komfortabler wird. Bürgerinnen und Bürger können an mehreren Orten dafür unterschreiben.

Die Partei Bündnis 90 / Die Grünen ist Bündnispartner im Radentscheid. Mitglieder der Partei sammeln derzeit Unterschriften bei den Bürgerinnen und Bürgern, damit der Radentscheid die erste Hürde nimmt: 25.000 Unterschriften müssen bayernweit zusammenkommen, damit der Radentscheid als Volksbegehren zugelassen wird.

Eine Koordinierungsstelle für den Landkreis eingerichtet

Alleine im Landkreis Augsburg wurden laut Angaben des Kreisvorsitzenden Felix Senner bereits jetzt Hunderte Unterschriften gesammelt: "Wir haben Sammelstellen, eine Koordinierungsstelle und einen Arbeitskreis eingerichtet. Überall im Landkreis sammeln engagierte Mitglieder Unterschriften für den Radentscheid."

Neben den Grünen wird der Radentscheid auch von anderen Bündnispartnern, so zum Beispiel vom Bund Naturschutz und den Parteien SPD, Die Linke, Volt und der ÖDP unterstützt. Getragen wird der Radentscheid vom Allgemeinen Deutschen Radfahrerclub (ADFC) und vom Verkehrsclub Deutschland (VCD).

Bürgerinnen und Bürger können den Radentscheid derzeit unterstützen, indem Sie ihn namentlich unterschreiben. Dies können sie zum Beispiel in der Koordinierungsstelle im Grünen-Büro in Bobingen (Lindauerstraße 11, Öffnungszeiten ab September dienstags und mittwochs 9 bis 12 Uhr) oder im Grünen-Büro in Dinkelscherben (Marktstraße 21, geöffnet samstags von 9 bis 12 Uhr) oder in einer der weiteren im Landkreis eingerichteten Sammelstellen tun. Interessierte können sich zudem per E-Mail an den Grünen-Kreisverband Augsburg-Land wenden: info@gruene-augsburgland.de. Noch bis Mitte Oktober kann unterschrieben werden.

Der Radverkehr soll sicherer werden fordern die Unterstützerinnen und Unterstützer des Radentscheids. Foto: Alexander Kaya

Senner, der auch der Koordinator des Radentscheids im Landkreis ist, ist überzeugt, dass der Radentscheid ein Erfolg wird. Das Volksbegehren wird nach Zulassung voraussichtlich Anfang nächsten Jahres stattfinden. Dann müssen mehr Menschen unterschreiben: binnen 14 Tagen müssen dann bayernweit eine Million Menschen den Radentscheid mit ihrer Unterschrift in den Rathäusern unterstützen.

Darüber hinaus kündigt Senner Aktionen an: "Ab September werden wir verstärkt Informationsstände im Landkreis Augsburg auf die Beine stellen, um Bürgerinnen und Bürger über die Ziele des Radentscheides zu informieren. Sollte er zum Volksbegehren zugelassen werden, wird es weitere, öffentlichkeitswirksame Aktionen wie Radl-Demos geben." (AZ)