Unterstützung für den Breitensport im Landkreis Augsburg

Die Sparkassenstiftung der Sparkasse Schwaben-Bodensee unterstützt den regionalen Breitensport und die Landkreismeisterschaften im Landkreis Augsburg finanziell mit 2.100 Euro. Den symbolischen Scheck überreichte Wolfgang Zettl, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Schwaben-Bodensee (zweiter von rechts), kürzlich im Rahmen der Landkreismeisterschaft Leichtathletik stellvertretend für alle Landkreismeisterschaften an Landrat Martin Sailer. Im Landkreis Augsburg werden regelmäßig verschiedene sportliche Wettbewerbe unter dem Titel „Landkreismeisterschaften“ ausgetragen – darunter Turnen, Leichtathletik, Allkampf und Riesentorlauf. Sie fördern den sportlichen Nachwuchs, das Ehrenamt und das gemeinschaftliche Engagement in den Sportvereinen der Region.

„Die Förderung des Sports ist uns ein wichtiges Anliegen. Mit unserer Unterstützung möchten wir dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche weiterhin mit Begeisterung und Teamgeist an den Start gehen können – unabhängig von der Sportart“, betonte Wolfgang Zettl bei der Scheckübergabe. Landrat Martin Sailer dankte der Sparkassenstiftung für ihr kontinuierliches Engagement im Landkreis: „Die Landkreismeisterschaften sind fester Bestandteil unseres sportlichen Lebens und fördern nicht nur Bewegung, sondern auch Gemeinschaft und Fairness. Die großzügige Unterstützung der Sparkassenstiftung ermöglicht es, diese wertvollen Veranstaltungen weiterhin auf hohem Niveau durchzuführen. Dafür danke ich im Namen des gesamten Landkreises sehr herzlich.“ Die Landkreismeisterschaften werden in enger Zusammenarbeit mit den Sportvereinen in der Region organisiert und leisten seit Jahren einen wichtigen Beitrag zur sportlichen Entwicklung junger Menschen. Mit über 1.000 Teilnehmenden pro Jahr gehören sie zu den sportlichen Highlights des Landkreises.

