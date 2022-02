Landkreis Augsburg

vor 16 Min.

Veranstalter im Kreis Augsburg: "Der Fasching findet jetzt im Sommer statt"

Plus Eigentlich würden in diesen Tagen im ganzen Landkreis Närrinnen und Narren durch die Orte ziehen. Doch daraus wird - schon zum zweiten Mal - nichts.

Von Moritz Winkler

Lachen und schunkeln in riesigen Hallen. Gemeinsames Singen ohne Abstand und Maske. Für viele Närrinnen und Narren sind das fast schon Erinnerungen aus grauer Vorzeit. Eigentlich sollten an diesem Wochenende wieder eine Reihe von Umzügen stattfinden, doch die Pandemie verhindert das. Stattdessen verlängern einige Faschingsvereine nun die Saison bis in den Sommer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen