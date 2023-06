Veranstaltungen: Was ist los am Wochenende im Kreis Augsburg?

Comedy mit Michl Müller, Museumsfest in Oberschönenfeld und viele Feiern: Das ist geboten an diesem Wochenende im Augsburger Land.

Ein kühles Getränk, ein erfrischendes Bad oder doch lieber eine heiße Party: Das alles ist möglich an diesem Wochenende im Augsburger Land. Denn der Veranstaltungskalender ist prall gefüllt. Hier ein kurzer Überblick über das Wochenende (17./18. Juni):

Puppentheater für Kinder in Dinkelscherben

Pfarrsaal, So. 15 Uhr, Puppentheater La Favola „Bruder Maus, Schwester Lerche“, Karten gibt es 30 Minuten vor Beginn und im Vorverkauf im music point Hofmann.

Flohmärkte im Augsburger Land

Adelsried : Dorfplatz, Kruichen, So. 11-16 Uhr, Flohmarkt, Dorfgemeinschaft Kruichen

Dorfplatz, Kruichen, So. 11-16 Uhr, Flohmarkt, Dorfgemeinschaft Kruichen Stadtbergen : St. Ulrichssiedlung , So. 10-14 Uhr, Garten- und Garagenflohmarkt

, So. 10-14 Uhr, Garten- und Garagenflohmarkt Zusmarshausen : Im Ort, Wollbach , So. 10-14 Uhr, fiz-Garagenflohmarkt

Treffs & Termine im Kreis Augsburg

Bäumenheim-Hamlar: Garten von Familie Wagner , Veitlesweg 20, So. 10-17 Uhr, Tag des offenen Rosengartens , Veitlesweg 2, Marianne Wagner

Garten von Familie , Veitlesweg 20, So. 10-17 Uhr, Tag des offenen , Veitlesweg 2, Emersacker : Pfarrkirche St. Martin , Lauterbrunner Str. 2, Sa. ab 16.30 Uhr im Kloster, gestaltet gemeinsam mit den Firmlingen, 19 Uhr, You(r) turn – Jugendgottesdienst, mit Domvikar Albert Wolf und Terra Nova

Pfarrkirche , Lauterbrunner Str. 2, Sa. ab 16.30 Uhr im Kloster, gestaltet gemeinsam mit den Firmlingen, 19 Uhr, You(r) turn – Jugendgottesdienst, mit Domvikar und Terra Nova Fischach : Wohlfühlhaus, Poststraße 14, So. 18 Uhr, evangelischer Gottesdienst, mit Prädikant Andreas Florian .

Wohlfühlhaus, Poststraße 14, So. 18 Uhr, evangelischer Gottesdienst, mit Prädikant . Fischach-Pfarrhof Siegertshofen , So. 14 Uhr, Sonntagscafé

, So. 14 Uhr, Sonntagscafé Musikschule Stauden , Hauptstraße 16, Sa. 14-17 Uhr, Tag der offenen Tür, mit der Jugendkapelle Siegertshofen

, Hauptstraße 16, Sa. 14-17 Uhr, Tag der offenen Tür, mit der Jugendkapelle Siegertshofen Gersthofen : Vereinsheim, Siedlerstraße 6, Luftsportverein Gersthofen , Sa. 11 Uhr, Tag der offenen Tür

Vereinsheim, Siedlerstraße 6, Luftsportverein , Sa. 11 Uhr, Tag der offenen Tür Langweid : Pfarrheim , Foretstraße 4, Sa. 8.30-12 Uhr, Fair in den Tag - Frühstück im Freien, Frühstücksbüfett, Fairtrade-Ausstellung, Kinderprogramm, der Erlös geht an die Ugandahilfe Langweid (bei schlechtem Wetter im Pfarrheim )

, Foretstraße 4, Sa. 8.30-12 Uhr, Fair in den Tag - Frühstück im Freien, Frühstücksbüfett, Fairtrade-Ausstellung, Kinderprogramm, der Erlös geht an die Ugandahilfe (bei schlechtem Wetter im ) Pfarrheim , Stettenhofen, Sa. 13.30-17 Uhr, Powerbank für Alleinerziehende (mit Kinderbetreuung)

Sa. 13.30-17 Uhr, Powerbank für Alleinerziehende (mit Kinderbetreuung) Eggelhof , Achsheim, geöffnet So. 14-17 Uhr, Eggelhof-Kapelle

geöffnet So. 14-17 Uhr, Eggelhof-Kapelle Neusäß : Kirche St. Stefan , Hainhofen , So. 15 Uhr, Waldspaziergang „Unser Wald im Klimawandel“, Ortsverband der Grünen, Dauer ca. 1,5 Stunden, Hinweise auf www.gruene-neusaess.de

, So. 15 Uhr, Waldspaziergang „Unser Wald im Klimawandel“, Ortsverband der Grünen, Dauer ca. 1,5 Stunden, Hinweise auf www.gruene-neusaess.de Zusmarshausen : Pfarrwiese, So. 14 Uhr, Schnuppertag, Sing- und Musikschule Zusmarshausen-Horgau .

Feste und Feiern im Augsburger Land

Bonstetten : Bräustüble, So. 11 Uhr, Blasmusik im Biergarten, Musikverein Bonstetten , Stauffersberger Musikanten (entfällt bei schlechtem Wetter)

Bräustüble, So. 11 Uhr, Blasmusik im Biergarten, Musikverein , Stauffersberger Musikanten (entfällt bei schlechtem Wetter) Diedorf : Herz Mariä, Marienplatz 2, Patroziniumsfeier, 10 Uhr Gottesdienst mit dem Chor Andiamo, anschließend Kirchencafé

Herz Mariä, 2, Patroziniumsfeier, 10 Uhr Gottesdienst mit dem Chor Andiamo, anschließend Kirchencafé Fischach : Pfarrkirche St. Vitus , Willmatshofen, So. 10 Uhr Gottesdienst, im Anschluss Pfarrfest im Pfarrhof

Pfarrkirche , Willmatshofen, So. 10 Uhr Gottesdienst, im Anschluss Pfarrfest im Pfarrhof Gablingen : Pfarrheim , Lützelburg, So. 9.45 Uhr, Pfarrfest, Gottesdienst, anschließend Festbetrieb mit dem Blasorchester Lützelburg mit Vororchester

, Lützelburg, So. 9.45 Uhr, Pfarrfest, Gottesdienst, anschließend Festbetrieb mit dem Blasorchester Lützelburg mit Vororchester Gessertshausen : Bauernmuseum Staudenhaus, Oberschönenfeld , So. 11-17 Uhr, Museumsfest , Musik: ScheinEilig, Stefan Kessler and friends; bei freiem Eintritt durchgehend Sonderführungen durch das Museum

Bauernmuseum Staudenhaus, , So. 11-17 Uhr, , Musik: ScheinEilig, and friends; bei freiem Eintritt durchgehend Sonderführungen durch das Museum Heretsried : Bürgerhaus, Lauterbrunn , Hauptstraße, Einweihung Bürgerhaus, So. 8.30 Uhr Weißwurstfrühstück, 10 Uhr Festgottesdienst mit Patrozinium, musikalische gestaltet vom Kirchenchor, 11 Uhr Einweihung; musikalische Umrahmung durch den Musikverein Emersacker und den Edenberger Musikanten

Bürgerhaus, , Hauptstraße, Einweihung Bürgerhaus, So. 8.30 Uhr Weißwurstfrühstück, 10 Uhr mit Patrozinium, musikalische gestaltet vom Kirchenchor, 11 Uhr Einweihung; musikalische Umrahmung durch den Musikverein und den Edenberger Musikanten Kutzenhausen : Festplatz Buch, Maingruendel, Sa 19 Uhr, Albanusfest, Festabend mit den Rothaler Musikanten; So. 9 Uhr, Festgottesdienst an der St. Alban Kapelle in Buch, 10 Uhr Frühschoppen mit dem Musikverein Fischach , ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen mit dem Orchester der Harmoniemusik Maingründel , ab 18 Uhr Festausklang mit großem Orchester

Festplatz Buch, Maingruendel, Sa 19 Uhr, Albanusfest, Festabend mit den Rothaler Musikanten; So. 9 Uhr, an der Kapelle in Buch, 10 Uhr Frühschoppen mit dem Musikverein , ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen mit dem Orchester der Harmoniemusik , ab 18 Uhr Festausklang mit großem Orchester Langweid : Lechwerksiedlung, Eschenweg 8, Sa. 12 Uhr, Fischerfest , Fischereiverein Langweid . Meitingen : Pfarrheim St. Clemens , Herbertshofen , Pfarrfest der Pfarrgemeinschaft Meitingen , 10 Uhr Gottesdienst, 11 Uhr Mittagstisch, musikalisch umrahmt von den Erlinger Musikanten, ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen

Lechwerksiedlung, Eschenweg 8, Sa. 12 Uhr, , Fischereiverein . : , , Pfarrfest der Pfarrgemeinschaft , 10 Uhr Gottesdienst, 11 Uhr Mittagstisch, musikalisch umrahmt von den Erlinger Musikanten, ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen Neusäß : Festareal, Steppach , Ulmer Straße , 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Steppach , 10.30 Uhr Familientag, Attraktionen auf der Aktionsfläche, 18 Uhr Partyabend mit The Mercuries, 150 Jahre Freiwllige Feuerwehr Steppach , 9 Uhr Festgottesdienst , 10 Uhr Weißwurstfrühstück, 12 Uhr Festumzug, anschließend Mittagstisch, Unterhaltung mit der Stadtkapelle Neusäß und der SGL-Werkskapelle Meitingen

Festareal, , , 150 Jahre , 10.30 Uhr Familientag, Attraktionen auf der Aktionsfläche, 18 Uhr Partyabend mit The Mercuries, 150 Jahre Freiwllige , 9 Uhr , 10 Uhr Weißwurstfrühstück, 12 Uhr Festumzug, anschließend Mittagstisch, Unterhaltung mit der Stadtkapelle und der SGL-Werkskapelle Stadtbergen : Friedenskirche, Am Graben 21, Sa. 12 Uhr, Sommerfest, mit Tombola, Soccer Wand, Blumentöpfe gestalten, 17 Uhr Ausklang mit einer musikalischen Andacht in der Kirche

Friedenskirche, Am Graben 21, Sa. 12 Uhr, Sommerfest, mit Tombola, Soccer Wand, Blumentöpfe gestalten, 17 Uhr Ausklang mit einer musikalischen Andacht in der Kirche Thierhaupten : Pfarrkirche St. Peter und Paul , Klosterberg 1, 75-jähriges Gründungsjubiläum des Heimat- und Trachtenvereins, 19 Uhr Dankmesse, musikalisch gestaltet von Frauensingkreis Pöttmes / Wiesenbach , anschließend Umtrunk im Vereinsheim

Pfarrkirche St. , Klosterberg 1, 75-jähriges Gründungsjubiläum des Heimat- und Trachtenvereins, 19 Uhr Dankmesse, musikalisch gestaltet von Frauensingkreis / , anschließend Umtrunk im Vereinsheim Westendorf : Dorfplatz, Sa. 19 Uhr, Straßenfest, Festauftakt, Pfarrei St. Georg , So. 10 Uhr Festgottesdienst , 13-16.30 Uhr Tag der offenen Tür in der Katholischen Kindertagesstätte St. Georg , 18 Uhr Festausklang; an beiden Tagen unterhält der Musikverein Westendorf .

Michl Müller ist in Horgau Foto: Mathias Wild

Das ist auf den Bühnen im Augsburger Land geboten

Binswangen : Alte Synagoge, Judengasse, Sa. 19 Uhr, Sommerkonzert „Musikalische Europareise“, des Liederkranzes Wertingen , Karten an der Abendkasse

Alte Synagoge, Judengasse, Sa. 19 Uhr, Sommerkonzert „Musikalische Europareise“, des Liederkranzes , Karten an der Abendkasse Horgau : Rothtalhalle, beim Sportgelände, So. 18 Uhr, Michl Müller mit „verrückt nach müller“, Kabarett

Rothtalhalle, beim Sportgelände, So. 18 Uhr, mit „verrückt nach müller“, Kabarett Nordendorf : Schloss, Hauptstraße, So. 11 Uhr, Matinee mit The Village Boyz, Einlass 10 Uhr; Kulturkreis Nordendorf

Schloss, Hauptstraße, So. 11 Uhr, Matinee mit The Village Boyz, Einlass 10 Uhr; Kulturkreis Thierhaupten : Kapitelsaal, Sa. 19 Uhr, Mesinke Quartett & Christian Jungwirth , „Schmonzes und Chuzpe“ – ein musikalisch-literarischer Abend über den jüdischen Humor

Brasilianische Livemusik in Lützelburg

GeNuss Café, Lützelburg, Georgenstr. 15, Sa. 20 Uhr, brasilianische Livemusik mit valeu-musica do brasil, Reservierung unter 08230/891079 oder www.genuss-cafe.de, Eintritt frei, Hutsammlung. Pfarrheim, Sa. 19 Uhr, Benefizkonzert, Konzertreihe Musik im Naturpark.

Theater in Welden

Freilichtbühne, Sa. 19.30 Uhr, So. 15 Uhr, „Alarm auf Station 6“, Schützenverein 1869 und Volksbühne Welden; Kartenreservierung täglich von 17-19 Uhr unter 08293/9509514.

Ritter-Show in Neusäß

Wiese an der Wilhelms-März-Straße, Sa. 16 und 19.30 Uhr, So. 14 Uhr, Ritter-Pferde-Show; Abendvorstellung mit großem Feuerspektakel.

Künstler im Kreis Augsburg öffnen ihre Ateliers

Gessertshausen : Harry Meyer , Kirchberg 3, So. 11-19 Uhr

, 3, So. 11-19 Uhr Neusäß : Daniel Biskup , Von Langenmantelstraße 22, So. 12-20 Uhr

, Von Langenmantelstraße 22, So. 12-20 Uhr Stadtbergen : Andrea Groß , Richard-Wagner-Straße 4, So. 11-18 Uhr. Jan W. Junghanss, Rudolf-Diesel-Straße 10, So. 12-17 Uhr. Beatrice Schmucker , Panoramaweg 8, So. 13-17 Uhr.

Kinosommer Gersthofen

Freigelände hinter der Strasser-Villa, Donauwörther Straße 8, Sa. 20 Uhr, Kinosommer Gersthofen, „Guardians of the Galaxy Vol. 3“, So. 20 Uhr, „Dampfnudelblues“, Tickets unter www.gersthoferkinosommer.de (AZ)