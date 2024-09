Veranstaltungen zum Thema Energiewende

Unter dem Motto „Energiewende. Hier. Jetzt.” gibt es in Bayern vom 21. bis 29. September Veranstaltungen. Auch das Energieunternehmen LEW beteiligt sich daran: Interessierte haben vom 22. bis 27. September die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen des regionalen Energieunternehmens zu werfen und sich zu wichtigen Themen der Energiewende in der Region zu informieren. Bei Führungen durch das Lechmuseum Langweid, das Wasserkraft Meitingen und Besichtigungen der Umspannwerke Leupolz und Vöhringen sowie Vorträgen über Energielösungen für Zuhause, gibt es Einblicke und die Möglichkeit, mit Energieexpertinnen und -experten ins Gespräch zu gehen. Die Termine im Landkreis Augsburg sind: Führung durch das Lechmuseum Langweid und Vortrag zur Rolle der Wasserkraft beim Hochwasserschutz am 22. und 29. September, 10 bis 13 Uhr, Lechwerkstr. 19, 86462 Langweid und Rundgang durch das Wasserkraftwerk Meitingen am 27. September, 16 bis 18 Uhr, Bernhard-Monath-Straße, 86405 Meitingen. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es online unter: www.lew.de/veranstaltungen. (AZ)

Regine Kahl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis