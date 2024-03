Veranstaltungstipps zum Frühlingsbeginn im Landkreis Augsburg

In den kommenden Wochen werden verschiedene Aktionen und Ausflüge im Landkreis Augsburg angeboten. Ein Thema ist dabei der Gesang heimischer Vögel.

Verschiedene Ausflüge in die Natur werden in den nächsten Wochen im Rahmen der Initiative BayernTour Natur des bayerischen Umweltministeriums angeboten. Unter anderem veranstaltet der Naturpark Augsburg-Westliche Wälder zwei Aktionen.

Am Sonntag, 17. März, werden Geschenke aus selbst gesammelten Naturmaterialien gebastelt. Zusammen mit der Kräuterpädagogin Stefanie Höld werden Materialien im Wald gesammelt und anschließend weiterverarbeitet. Mitzubringen sind zwei kleine Gläser und falls möglich ein Taschenmesser. Die Veranstaltung ist auch für Kinderwagen geeignet. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Naturpark-Häusle am Spielplatz in Oberschönenfeld.

Wie heimische Vögel singen

Der zweite Ausflug des Naturparks ist am Samstag, 6. April. Das Thema ist der Gesang heimischer Vögel. Auf dem rund einen Kilometer langem Weg durch den Buchenwald erklärt Rangerin Carolin Rolle unter anderem die Bedeutung der Staudenlandschaft für Vögel und gibt Tipps zur Bestimmung. Die kostenfreie Exkursion ist für Familien geeignet und hat eine maximale Gruppengröße von zehn Personen. Ein Fernglas ist selber mitzubringen. Startpunkt ist bei der Haldenburg in Schwabegg. Für beide Termine wird passendes Schuhwerk und wettergerechte Kleidung empfohlen. Auch eine Anmeldung beim Naturpark Augsburg-Westliche Wälder ist für beide Veranstaltungen notwendig, entweder telefonisch unter der Nummer 08238/300132 oder per E-Mail an anmeldung@naturpark-augsburg.de.

Auf der Suche nach dem Kiebitz

Am Samstag, 6. April, findet außerdem von 10 bis 12 Uhr eine gemeinsame Aktion von Landesbund für Vogel- und Naturschutz und dem Landschaftspflegeverband des Landkreises Augsburg statt. Nach dem Vogel des Jahres 2024, dem Kiebitz, soll auf einem Spaziergang über die Feldflur zwischen Großaitingen und Mittelstetten Ausschau gehalten werden. Warum es nicht mehr selbstverständlich ist, den Kiebitz anzutreffen und welche Hilfen es für ihn gibt, wird auf dem etwa drei kilometer langen Weg erklärt. Martin Trapp leitet den kostenlosen Ausflug, der auch für Familien geeignet ist. Ein eigenes Fernglas kann gerne mitgebracht werden. Treffpunkt ist der Parkplatz Mittelstetter Mühle in Schwabmünchen. Eine Anmeldung ist bis zum 4. April unter der Telefonnummer 0821/3102-2852 erforderlich. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen der Initiative gibt es auch online auf der Webseite von Bayern Tour Natur. (AZ)

