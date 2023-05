Verdi-Streik trifft auch den Landkreis Augsburg

Am Mittwoch hatte die Gewerkschaft Verdi Beschäftigte im Groß- und Einzelhandel zu einem Streik aufgerufen. Die Folgen waren auch im Augsburger Land zu spüren.

Mit 17 Bussen aus der Region waren Gewerkschaftsmitglieder aus dem Raum Augsburg am Mittwoch zur Großkundgebung nach Nürnberg unterwegs. Die Gewerkschaft Verdi hatte Handelsbeschäftigte aufgerufen, für bessere Bedingungen in ihren Berufen, unter anderem für mindestens 2,50 Euro mehr Lohn pro Stunde, auf die Straße zu gehen. 4000 Personen waren am Ende gekommen.

Die Auswirkungen seien auch im Landkreis Augsburg spürbar gewesen, berichtet Gewerkschaftssekretär Thomas Gürlebeck von Verdi Bayern anschließend. So seien unter anderem Beschäftigte von Chefs Culinar in Zusmarshausen dabei gewesen, von Amazon sowie dem Lidl-Lager in Graben, von mehr als 15 Edeka-Supermärkten, vom Großhandel Selgros in Gersthofen und auch von Ikea in Gersthofen. Auch weitere Geschäfte in Augsburg und im Landkreis Aichach-Friedberg waren betroffen.

„Der Streik war deutlich spürbar“, berichtet Gürlebeck. Weil unter anderem auch das Edeka-Lager in Landsberg bestreikt worden sei, habe es auch Auswirkungen in Filialen mit normalem Betrieb gegeben. Dort fehlte einfach der Nachschub an Waren.

