vor 19 Min.

Vergiftetes Abwasser: So läuft die Suche nach dem Umweltsünder

Dass das Abwasser in der Kläranlage so schaumig aussieht, ist nicht normal. Beinahe wäre es hier zu einer Katastrophe für die Umwelt gekommen.

Plus Wegen vergifteten Abwassers im Klärwerk kommt es fast zu einer Umweltkatastrophe im Kreis Augsburg. Nun ermittelt die Polizei. Wie kam die Flüssigkeit in den Kanal?

Von Philipp Kinne

Die Kläranlage in Hirblingen reinigt das Abwasser von rund 45.000 Einwohnern im Landkreis. Beinahe wäre es hier zu einer Katastrophe für die Umwelt gekommen. Denn in die Anlage gelangte vergiftetes Abwasser. Wären nur wenige Liter mehr davon in das Becken der Anlage geflossen, hätten die Mikroorganismen, die das verschmutzte Wasser zersetzen, vernichtet werden können. Die Folge: Das vergiftete Abwasser wäre in die Schmutter geflossen - den Lebensraum vieler verschiedener Tiere und Pflanzen. Ermittler suchen nun nach dem mutmaßlichen Umweltsünder. Ihn oder sie zu finden, wird nicht einfach.

