Vermisstes Kind geht gut organisiert auf Diebestour

Ein zwölfjähriger Bub aus dem Dienstbereich der Polizeiinspektion Zusmarshausen ist am Mittwochfrüh zunächst als vermisst gemeldet worden. In seinem Zimmer fanden sich jedoch Hinweise, was er vorhaben könnte.

Dort wurde nach Auskunft der Polizei eine zweiseitige "Einkaufsliste" mit entsprechenden Geschäften, in welchen die Gegenstände wie unter anderem Boombox, Nintendo, iPhone und Nike Schuhe zu haben wären, gefunden. Es war aufgrund des hohen Warenwertes zu vermuten, dass diese Einkaufsliste eher eine Diebstahlsliste sein könnte. Tatsächlich wurde der Zwölfjährige dann gegen 12 Uhr bei einem Ladendiebstahl in der City-Galerie erwischt. Zumindest der Vermisstenfall hatte sich damit für die Polizei erledigt. Aus Datenschutzgründen wird hier kein genauer Ort angegeben. (thia)