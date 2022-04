Verrücktes April-Wochenende

Wintereinbruch und Jahrmarkt, Fasching und Krieg: Die Gegensätze prallen aufeinander

Schnee satt Anfang April: Am Samstagmorgen holte so mancher im Augsburger Land noch schnell den Schlitten aus dem Schuppen und gönnte sich ein wenig Rodelspaß im kalendarischen Frühling. Am Erlinger Sportplatzberg zum Beispiel entstand über Nacht ein kleines Rodelparadies.

Und das im April: Wintereinbruch im Augsburger Land Foto: Marcus Merk

Deutlich weniger dürften Temperaturen um die null Grad den Akteuren des Meitinger Marktsonntages schmecken, der ab acht Uhr morgens über die Bühne gehen wird. Ab elf Uhr haben dann auch die Geschäfte im Ort geöffnet. Zusätzlich gibt es einen Kinderflohmarkt.

In Meitingen ist Marktsonntag

In Meitingen haben sich viele auf den ersten Jahrmarkt seit zwei Jahren gefreut. Doch statt im Sonnenschein zu flanieren, wird am Sonntag vermutlich noch einmal die Winter-Garderobe ausgeführt. Ein Bekleidungsstück der vergangenen zwei Jahre darf aber zuhause bleiben: die Maske. Denn ab Sonntag gibt es keine Maskenpflicht mehr.

Der Markt Meitingen appelliert aber an die Besucher, sich verantwortungsbewusst zu verhalten. Bei der Anordnung der Marktstände habe man zudem auf Sicherheitsabstände geachtet. So soll zu großes Gedränge vermieden werden.

Doch nicht nur in Meitingen geht es rund am Sonntag. Mit einem Schlag blühte an diesem Wochenende das kulturelle Leben wieder auf. Kabarett, Theater, Konzerte: In den Hallen von Gersthofen, Neusäß und Stadtbergen (Bürgersaal) ist schon seit Freitag viel geboten. Die ungewöhnlichste Veranstaltung fand aber in Dinkelscherben statt.

Unter dem Motto Walpurgisnacht trat auch die Kindergarde der Bettschoner am Freitag auf. Foto: Andreas Lode

Dort ließen die Zusamtaler Bettschoner den ersten ihrer Inthronisationsbälle steigen. Die Narren holten den Fasching nach und setzen auf ihre Weise auch ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine, indem sie für das vom Krieg geschundene Land und seine Menschen sammelten. Denn auch das gehört zu diesem April-Wochenende der krassen Gegensätze im Augsburger Land: Erneut starten Hilfstransporte nach Osteuropa, erneut suchen Menschen hier Zuflucht vor dem Krieg.