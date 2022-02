Landkreis Augsburg

12:00 Uhr

Doch keine Impfpflicht in der Pflege? Das sagen Einrichtungen im Landkreis

Plus Markus Söders Aussetzung der Impfpflicht ruft bei Einrichtungsleitern im Augsburger Land unterschiedliche Reaktionen hervor.

Von Matthias Schalla

In diesem Punkt gehen die Meinungen von Gesundheitsminister Karl Lauterbach und dem Geschäftsführer des Johannesheims in Meitingen, Stefan Pootemans, weit auseinander: Dass Ministerpräsident Söder die Impfpflicht in Bayern kippen will, hält Lauterbach für "sehr problematisch" – Pootemans hingegen sagt, "ein Problem haben wir dann, wenn die Impflicht kommt". Auch die Einrichtungsleiter in weiteren Heimen des Augsburger Lands sehen dem 16. März mit gemischten Gefühlen entgegen.

