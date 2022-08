Landkreis Augsburg

vor 39 Min.

Versorgungslage an Schulen "völlig desolat": Sailer schreibt Wutbrief an Söder

An den Grund- und Mittelschulen im Augsburger fehlt es massiv an Personal. Landrat Martin Sailer (CSU) ist empört.

Plus An den Grundschulen im Augsburger Land fällt Unterricht aus, weil es massiv an Lehrkräften fehlt. Landrat Martin Sailer fordert, Personal von anderen Schulen zurückzuholen.

Von Philipp Kinne

Landrat Martin Sailer (CSU) bezeichnet die Versorgungslage an den Grund- und Mittelschulen als "völlig desolat". Im Landkreis Augsburg gibt es einen massiven Mangel an Lehrkräften. Etliche Schulstunden drohen auszufallen. Mit einem Wutbrief wendet sich Landrat Sailer nun an seinen Parteifreund und Ministerpräsidenten Markus Söder. Darin heißt es: "Wo keine Lehrerinnen und Lehrer sind, können wir keinen Schulbetrieb auf die Beine stellen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen