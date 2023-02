Vhs Augsburger Land hat eine neue Leitung

Änderungen bei der Volkshochschule Augsburger Land: Ein neues Führungsteam hat das Programm für das Frühjahr-/Sommersemester ausgearbeitet.

Das neue Jahr startet in der Vhs Augsburger Land mit frischem Wind, denn neu ist nicht nur das Kursprogramm, sondern auch die Führung der Volkshochschule. In Kürze beginnt das Frühjahr-/Sommersemester der Vhs Augsburger Land und mit ihm bringen zahlreiche neue Kursangebote frischen Wind in die Volkshochschulen des Landkreises Augsburg. Verantwortet wird das neue Programm, das nun an verschiedenen Auslagestellen, aber auch online zur Verfügung steht, zum ersten Mal von einem neuen Führungsteam. Denn seit Kurzem bilden Susanne Kuffer als pädagogische Leiterin und Susanne Gribl als Geschäftsführerin die Doppelspitze der Volkshochschule.

Neue Leitung kennt die Vhs Augsburger Land bereits

Für beide ist die Vhs Augsburger Land kein unbekanntes Terrain: Susanne Kuffer hatte in den vergangenen Jahren bereits die stellvertretende Leitung inne, und Susanne Gribl, die zuletzt als Geschäftsführerin der Vhs Landkreis Aichach-Friedberg tätig war, arbeitete bis 2016 als pädagogische Mitarbeiterin in Augsburg.

Martin Sailer, der als Landrat auch Vorsitzender der Vhs Augsburger Land ist, freut sich auf die künftige Zusammenarbeit: "Ich bin mir sicher das Susanne Kuffer und Susanne Gribl mit ihrem großen Engagement viele neue Projekte auf den Weg bringen und unsere Vhs weiterentwickeln werden." (AZ)