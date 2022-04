Viele gute und eine schlechte Corona-Entwicklung im Kreis Augsburg

Corona-Inzidenz und Fallzahlen im Landkreis Augsburg gehen deutlich zurück. Eine Entwicklung jedoch zeigt in die falsche Richtung.

Die Sieben-Tage Inzidenz im Landkreis Augsburg beträgt 1403, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt. Im Vergleich zum Vortag sinkt der Wert damit um mehr als 100. Noch vor einer Woche lag die Inzidenz bei über 2000. Die Fallzahlen im Augsburger Land sind ebenfalls deutlich rückläufig. Innerhalb eines Tages infizierten sich 500 Menschen neu mit dem Coronavirus - die Tage zuvor lag auch diese Zahl deutlich höher. Die Entwicklung bei Menschen, die an Covid-19 verstorben sind, nimmt derzeit jedoch zu. Allein innerhalb von 24 Stunden kamen drei neue Todesfälle hinzu, der Trend der letzten Tage zeigt deutlich nach oben.

In allen Nachbarkreisen sinkt die Inzidenz

Alle benachbarten Landkreisen können eine sinkende Sieben-Tage-Inzidenz vorweisen. In Aichach-Friedberg beträgt sie 1195, im Donau-Ries 1958, in Dillingen 1556 und in Günzburg sogar nur noch 863. Für Landsberg wird eine Inzidenz von 1213 gemeldet, für das Unterallgäu von 1254, für das Ostallgäu von 1221 und für die Stadt Augsburg von 1107. (mom)