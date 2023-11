Landkreis Augsburg

Hallenbäder im Landkreis Augsburg kehren zu Wohlfühltemperaturen zurück

Plus Im vergangenen Jahr reduzierten einige Hallenbäder im Kreis Augsburg ihre Wassertemperaturen. Nun dürfen sich Badegäste auf wärmere Becken freuen. Doch es gibt Ausnahmen.

Nach der Energiekrise im vergangenen Jahr haben sich die Preise für Strom und Gas in Deutschland in den vergangenen Monaten wieder stabilisiert. Das macht sich auch bei den Hallenbädern in der Region bemerkbar: Für viele Badegäste hat das Bibbern ein Ende, die zwischenzeitlich abgesenkten Wassertemperaturen werden wieder angehoben. Allerdings kehren nicht alle Bäder zu den alten Wohlfühltemperaturen zurück.

Fokus auf energieeffiziente Maßnahmen

Das Neusässer Erlebnisbad Titania ist bei der Wassertemperatur inzwischen wieder zu den alten Verhältnissen zurückgekehrt. Zwischenzeitlich senkte das Bad die Temperatur im Sportbecken von 27 auf 25 Grad und im Erlebnisbecken von 32 auf 31 Grad ab. Man habe diesen Schritt allerdings schon nach kurzer Zeit wieder rückgängig gemacht, erklärt Titania-Pressesprecherin Petra Voßiek. „Wir haben gemerkt, dass wir dadurch keine Energie sparen“, ergänzt sie. Stattdessen sei man dazu übergegangen, die Außenbecken nachts abzudecken. Durch diesen Schritt entweiche die Wärme aus dem Wasser nicht so schnell, wodurch am nächsten Tag wiederum weniger Energie für das Aufheizen notwendig sei. Geplant sei dieses energieeffiziente Vorgehen in Neusäß laut Petra Voßiek schon länger gewesen. „Die hohen Energiekosten haben dann letztlich dazu geführt, dass es schneller umgesetzt wurde.“ Weiterhin nicht geöffnet ist hingegen die Kiva-Sauna im Titania , die im vergangenen Jahr, aufgrund der hohen Energiepreise, geschlossen wurde. Grund dafür sind in diesem Jahr allerdings nicht mehr die hohen Energiepreise, sondern ein Defekt. Die bis zu 90 Menschen fassende Schärensauna, die im Winter 2022 am Vormittag geschlossen wurde, ist inzwischen wieder ganztägig geöffnet.

Das Hallenbad Gersthofen reduzierte die Temperatur im Sportbecken im vergangenen Jahr von 28 auf 26 Grad. Damit ist inzwischen Schluss. Wie die Stadt mitteilt, sei die Wassertemperatur aktuell wieder so hoch, wie vor dem Energiekostenanstieg vor einem Jahr.

Gartenhallenbad setzt weiter auf Hackschnitzel

Einen anderen Weg in Sachen Heizen verfolgt das Gartenhallenbad in Stadtbergen . Die notwendige Wärme wird dort nicht mit Gas, sondern mit Hackschnitzeln produziert. Diese werden zu mindestens 50 Prozent aus dem Holz angefertigt, das beim Baumschnitt des Stadtberger Bauhofs anfällt. Durch diese Art des Heizens behielt das Gartenhallenbad die Temperaturen von 28 Grad im Schwimmerbecken und 30 Grad im Kinderbereich, trotz der hohen Energiepreise, auch im vergangenen Jahr bei. Gas wird in Stadtbergen lediglich genutzt, um damit im eigenen Blockheizkraftwerk Strom zu erzeugen. Im vergangenen Winter schaltete die Stadt das Kraftwerk zwischenzeitlich ab und bezog Strom aus dem öffentlichen Netz. Inzwischen werde das Kraftwerk aber wieder betrieben und der benötigte Strom mit Gas selbst produziert, erklärt die Stadtverwaltung.

Zusmarshausen und Fischach behalten reduzierte Temperatur bei

Doch nicht überall dürfen sich Badegäste auf das aus den Vorjahren gewohnt warme Wasser freuen. In Fischach wurde die Temperatur im letzten Jahr von 29 auf 28 Grad gesenkt, in Zusmarshausen von 28 auf 27 Grad. Dabei werde es auch in diesem Jahr jeweils bleiben, teilten die beiden zuständigen Bäderverwaltungen mit. Im Hallenbad in Fischach bleibt zudem die Dampfsauna weiterhin geschlossen, um Energie zu sparen.

