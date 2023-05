Viele Kinder gehen lieber auf die Realschule statt aufs Gymnasium

Im Landkreis Augsburg sind die Anmeldungen an den einzelnen Realschulen oftmals konstant. Doch eine Zahl fällt auf. In Schwabmünchen ist Entlastung in Sicht.

Entlastung ist für die Leonhard-Realschule in Schwabmünchen nach den Anmeldungen für das Schuljahr 2023/24 in Sicht. Das liegt allerdings nicht nun an den Anmeldungen, die mit 155 auf dem Vorjahresniveau bleiben und auch nicht an den Klassenzimmer-Containern, die bereits voll belegt sind, wie Zweite Konrektorin Annemarie Jakob berichtet. Zum offiziellen Beginn des neuen Schuljahres am 1. August solle es eine neue Schulleitung geben, sagt Ministerialbeauftragter Bernhard Buchhorn. "Die Stelle ist ausgeschrieben". Seit vielen Monaten schon muss das Team um Konrektor Felipe Garcia und Annemarie Jakob den Ausfall an der Spitze der Schulleitung auffangen.

In Bobingen starten drei Klassen als iPad-Klasse

Sechs Eingangsklassen wird es in Schwabmünchen geben, wie schon im Vorjahr. Dennoch eine beruhigende Nachricht für die Zweite Konrektorin. Denn die Schule hatte befürchtet, noch größer zu werden. Im Vorfeld hatte es deshalb die Regelung gegeben, dass Kinder aus Großaitingen und Wehringen sich an der benachbarten Realschule Bobingen anmelden sollen. Nun berichtet Schulleiter Dirk Hampel von 112 Anmeldungen nach 93 im Vorjahr. Neun Schülerinnen und Schüler müssen jedoch zunächst den Probeunterricht bestehen, außerdem gibt es sieben Voranmeldungen aus der Mittelschule. "Von den voraussichtlich fünf Eingangsklassen werden nach derzeitigem Stand drei iPad-Klassen, eine gebundene Ganztagsklasse und eine Regelklasse eingerichtet", so Hampel.

Aus Königsbrunn berichtet Schulleiter Peter Schwarz von 87 Schülerinnen und Schülern, die sich für das nächste Schuljahr in der fünften Klasse angemeldet haben, im Vorjahr waren es 84. Zudem haben sich 15 Kinder zum Probeunterricht angemeldet. In Zusmarshausen haben sich 105 Kinder für die nächsten fünften Klassen eingeschrieben, Schulleiter Jürgen Seipt-Wunderwald spricht von einem "leichten Rückgang" nach dem ungewöhnlich großen Jahrgang im jetzt laufenden Schuljahr mit 139 Kindern. Es gibt jedoch noch einige Voranmeldungen aus der Mittelschule. Was ihm auffällt: In einem Jahr ist die Nachfrage nach den gebundenen Ganztagsklassen sehr groß, dann wieder weniger stark – wie in diesem Jahr. "Das kann keiner erklären", so Seipt-Wunderwald.

Viele Realschüler hätten auch die Noten fürs Gymnasium

Was Annemarie Jakob aus Schwabmünchen zusätzlich auffällt: "Wir haben viele Anmeldungen von Kindern, die ihren Noten nach auch hätten auf ein Gymnasium wechseln können. Das freut uns, denn das steigert die Qualität der Realschule." Ein Trend, der in vielen Landkreisen in Schwaben, vor allem auch im Augsburger Land, seit vielen Jahren zu beobachten ist. Das bestätigt der Leiter der Realschule Neusäß, Marcus Langguth. Dort hat auf der einen Seite gleich die Hälfte der 120 (Vorjahr: 129) neuen Schülerinnen und Schüler die gymnasiale Eignung, auf der anderen Seite müssen aber 16 Kinder erst den Probeunterricht bestehen. In Neusäß soll es fünf Eingangsklassen geben. Band- und Theaterklasse seien weiterhin begehrt, so Marcus Langguth, ebenso die offene Ganztagesbetreuung mit 55 Anmeldungen.

Weiterhin die größte Realschule in ganz Schwaben ist die Realschule Meitingen. Realschulkonrektorin Helena Rigatos berichtet von 148 Anmeldungen nach knapp 170 im Vorjahr. "Das war ein sehr großer Jahrgang", so Helena Rigatos. In Meitingen haben noch mehr Kinder die gymnasiale Eignung als in Neusäß, nämlich 96. Zusätzlich haben sich 20 Kinder zum Probeunterricht angemeldet. Hoch ist weiterhin die Nachfrage im offenen Ganztag, bis jetzt haben sich schon 65 Kinder angemeldet. "Das werden üblicherweise bis zum Schuljahresbeginn noch mehr", so Helena Rigatos.

