Der „Große Preis des Mittelstandes“ geht im kommenden Jahr 2025 unter dem Motto „Stürmische Zeiten meistern“ in die nächste Runde. Der Preis wird von der Oskar-Patzelt-Stiftung ausgegeben und ist eine Unternehmensauszeichnung mit deutschlandweitem Renommee. „Viele Unternehmen leisten in ihren jeweiligen Nischen Großartiges und verdienen mehr Aufmerksamkeit und Anerkennung“, erklärt Landrat Martin Sailer dazu. Der „Große Preis des Mittelstandes“ beurteile seit 1995 nicht nur die Betriebswirtschaft, die Innovationen oder die Arbeitsplätze, sondern auch das Unternehmen als Ganzes und in seiner komplexen Rolle in der Gesellschaft.

Teilnehmende Firmen sollten zehn und mehr Arbeitsplätze sowie einen Jahresumsatz von mindestens einer Million Euro aufweisen, gleichzeitig seit drei Jahren stabil am Markt tätig und von kommunaler oder staatlicher Beteiligung frei sein. Anhand von fünf Wettbewerbskriterien bewertet eine fachkundige Jury die vorgeschlagenen Betriebe. Zu den Kriterien gehören die Gesamtentwicklung des Unternehmens, die Schaffung bzw. Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, Modernisierung und Innovation, das Engagement für Umwelt und in der Region sowie Service, Kundennähe und Marketing. Unternehmen, die sich von der Wirtschaftsförderung des Landkreises bei der Teilnahme unterstützen lassen möchten, können sich an Herwig Leiter unter der Telefonnummer 0821/31022198 oder per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@LRA-a.bayern.de melden.

Eine Nominierung ist bis Montag, 20. Januar, über www.kompetenznetz-mittelstand.de möglich. Auf dem Online-Portal sind weitere Informationen zu finden; dort werden auch alle teilnehmenden Betriebe veröffentlicht. (AZ)