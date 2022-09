Vier Bewerber wollen Kreisbrandrat im Augsburger Land werden

Plus Noch immer ist der Landkreis auf der Suche nach einem neuen Feuerwehrchef. Jetzt haben sich Kandidaten gemeldet, die das gerne werden möchten. So geht es weiter.

Der ranghöchste Führungsdienst der Feuerwehren im Augsburger Land soll neu besetzt werden. Wer der neue Chef der Feuerwehren im Landkreis wird, steht zwar noch nicht fest. Doch wie das Landratsamt mitteilt, geht die Suche nun in eine neue Runde. Nachdem die Stelle offiziell ausgeschrieben wurde, haben sich vier Bewerber gemeldet.