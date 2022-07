Vier Gründe für die hohe Corona-Dunkelziffer im Augsburger Land

Das Augsburger Land steckt mitten in einer neuen Corona-Welle, die Zahl der Infizierten steigt. Die Leiterin des Gesundheitsamts erklärt, weshalb viele Fälle unentdeckt bleiben.

Ganze Schulklassen werden wieder nach Hause geschickt, Personal fehlt an allen Ecken - die Folgen des Coronavirus sind im Augsburger Land wieder sichtbar. Mit einem Hilferuf wandte sich das Landratsamt unlängst an die Öffentlichkeit, weil Personal in einem Pflegeheim fehlt. Mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten sich infiziert. Gleichzeitig hatte das größte Freibad im Augsburger Land, die Gerfriedswelle in Gersthofen, bei bestem Badewetter geschlossen. Auch hier ist Personal an Corona erkrankt. Die Beispiele verdeutlichen: Der Landkreis steckt mitten in einer neuen Corona-Welle, deren Ausmaß in Zahlen nicht abzubilden ist. Das hat mehrere Gründe.

Deshalb gibt es vermutlich deutlich mehr Corona-Fälle als bekannt

Zwar veröffentlicht das Robert-Koch-Institut weiterhin täglich eine Zahl an Neuinfizierten. Doch ein großer Teil der Infizierten fließt vermutlich nicht in die Statistik ein. Dr. Susanne Rost, Leiterin des Gesundheitsamts im Landkreis, sagt: "Die tatsächliche Inzidenz in der Bevölkerung lässt sich zwar nicht abschätzen, aber es gibt Kriterien, die darauf hinweisen, dass der Wert in Wahrheit höher sein könnte." Konkret nennt Rost vier Gründe:

Keine Tests an Schulen und Kindergarten An Schulen und Kindergärten gibt es keine verpflichtenden Corona-Tests mehr. Dabei gebe es besonders unter Kindern und Jugendlichen häufig Fälle, bei denen eine Infektion ohne Test nicht bemerkt wird. Susanne Rost spricht von "asymptomatischen, symptomarmen oder unspezifische Verläufen" der Krankheit. Die Folge: Weil die Betroffenen nicht oder kaum merken, dass sie Corona haben, kann sich das Virus unbemerkt verbreiten. Keine Corona-Regeln bei Veranstaltungen oder am Arbeitsplatz Auch im öffentlichen Leben oder im Büro gibt es keine Pflicht zum Test mehr. Weitere Corona-Regeln wurden weitestgehend aufgehoben. "Auch hierdurch gehen Diagnosen verloren", erklärt die Leiterin des Gesundheitsamts. Nicht alle Corona-Tests fließen in die Statistik ein Viele Bürgerinnen und Bürger testen sich per Selbsttest, wenn sie potenzielle Corona-Symptome spüren. Doch auch wenn der Test positiv ist, ist man nicht mehr verpflichtet, einen genaueren PCR-Test zu machen. Das werde nur noch dringend empfohlen. Dabei fließen nur Ergebnisse der von Experten durchgeführten PCR-Tests in die offizielle Statistik ein. "Ebenso erscheinen die Ergebnisse aus den offiziellen Antigen-Schnelltest-Stellen nicht in der offiziellen Inzidenz, meldepflichtig sind sie aber trotzdem", erklärt Susanne Rost. Das Virus wird von einigen weniger ernst genommen Es scheine, als breite sich mehr und mehr ein Gefühl der Gleichgültigkeit in Sachen Corona aus, meint die Leiterin des Gesundheitsamts. Sie sagt: "Nicht jede Bürgerin und jeder Bürger fühlt sich verpflichtet, bei typischen Symptomen oder vor Kontakt zu vulnerablen Gruppen einen Test durchzuführen.“

Hausarzt: Tatsächlich Inzidenz vermutlich doppelt so hoch wie gemeldet

Auch Dr. Jakob Berger, Bezirksvorsitzender des Bayerischen Hausärzteverbands, geht davon aus, dass aktuell viel mehr Menschen an Corona erkrankt seien, als bekannt ist. Er sagt: "Ich sehe das ja in meiner Praxis." Berger geht davon aus, dass die tatsächliche Sieben-Tage-Inzidenz im Augsburger Land in etwa doppelt so groß sei wie gemeldet. Am Montag lag der gemeldete Wert bei 766,3. Zum Vergleich: Im Juli vergangenen Jahres war dieser Wert oft einstellig. Damals gab es in der Praxis von Hausarzt Berger praktisch keine Patienten mit Corona. Aktuell werden es täglich mehr. "Es sind jetzt schon ungefähr doppelt so viele wie noch vor zwei Wochen", sagt er. Allerdings: "Die meisten haben keine starken Symptome. Das war zu Beginn der Pandemie anders."

"Ich sehe den Herbst mit gewissen Sorgen"

Der Hausärztesprecher hofft, dass das so bleibe. Entscheidend dafür sei, in welche Richtung sich das Virus entwickle. "Ich sehe den Herbst mit gewissen Sorgen", sagt Jakob Berger. Er empfiehlt besonders älteren Menschen deshalb, ihre Impfung baldmöglichst aufzufrischen. Doch auch jüngere Patienten impft der Arzt bereits zum vierten Mal, wenn diese das ausdrücklich wünschen. "Die Entscheidung sollte jedem Bürger freistehen", meint er.

Er stellt aktuell noch eine weitere Entwicklung fest: Neben Corona kursiere aktuell auch eine Sommergrippe. "Es ist nicht dramatisch, aber schon deutlich mehr als in den vergangenen zwei Jahren." Woran das liegt? Die Schutzmaßnahmen gegen Corona hätten natürlich auch Auswirkung auf die Verbreitung anderer Krankheiten gehabt, stellt der Hausarzt fest.

