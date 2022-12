Landkreis Augsburg

vor 50 Min.

Viren-Welle an Weihnachten: Welche Hausmittel jetzt helfen

Die Erkältungswelle im Augsburger Land bricht auch an Weihnachten nicht ab. Wer starke Symptome hat, sollte lieber zu Hause bleiben, raten Hausärzte.

Plus Etliche Menschen im Augsburger Land liegen flach. Eine Kräuterpädagogin gibt Tipps, welche Mittel aus dem Haushalt die Symptome bei Atemwegserkrankungen mildern.

Von Philipp Kinne, Jana Tallevi Artikel anhören Shape

Großes Hüsteln, Schniefen und Räuspern unterm Weihnachtsbaum - eine Krankheitswelle hat das Augsburger Land im Griff. So musste das Justus-von-Liebig-Gymnasium unlängst sein Weihnachtskonzert absagen. Schulleiter Stefan Düll sagt, dass etwa 150 von 800 Schülerinnen und Schülern zeitweise flachlagen. Das Konzert fiel aus, weil es auch eine Lehrerin erwischt hatte. Düll: "Zum Glück ist jetzt erst mal Weihnachten." Doch einige werden wohl auch die Feiertage im Bett verbringen müssen. Das ist auch richtig so, meint Dr. Jakob Berger vom Bayerischen Hausärzteverband. Er warnt davor, mit starken Krankheitssymptomen zu Weihnachten in großer Runde Weihnachten zu feiern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

