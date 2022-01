Landkreis Augsburg

"Völlig absurd": Experte kritisiert Ausbaupläne der Bahn für Ulm-Augsburg scharf

An dieser Stelle in Westheim könnten vier Gleise durch müssen. Doch braucht es für den Ausbau der Bahnlinie tatsächlich so viel Platz?

Plus Ex-AVV-Chef Herbert König hält die jetzigen Pläne für den Bahnausbau im Augsburger Land für überflüssige Prestigeprojekte und sagt: Eine Nummer kleiner kommt man eher ans Ziel.

Von Christoph Frey

Wenn es um den öffentlichen Nahverkehr geht, hat sein Name in der Region einen guten Klang. Herbert König war der erste Geschäftsführer des Verkehrsverbundes AVV, später Chef der ungleich größeren Münchner Verkehrsbetriebe und Vizepräsident des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen. Jetzt hat sich der Experte, der in Schmiechen (Kreis Aichach-Friedberg) lebt, mit den Ausbauplänen der Bahn für die Strecke Ulm-Augsburg beschäftigt und kommt zu einem wenig schmeichelhaften Urteil: Dabei handle es sich um sündteures Prestigeprojekt, das nur wenigen Nutzern und Zügen etwas bringe - wenn es denn in 20 oder mehr Jahren überhaupt realisiert werden könne.

