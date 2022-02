Volkshochschule Augsburger Land setzt wieder auf Geselligkeit

Die Pandemie hat dem Betrieb an der Vhs Augsburg Land hart zugesetzt. Nun werden wieder Kurse in Präsenz angeboten. Doch die Menschen sind noch zurückhaltend.

Christa Steinhart bezeichnet die vergangenen zwei Jahre aus Sicht der Volkshochschule Augsburger Land als absolutes Desaster. Sie ist Geschäftsführerin und pädagogische Leiterin und wurde durch die Pandemie vor große Herausforderungen gestellt. Sie erzählt, wie man die schwierige Zeit überbrückt hat und wie das neue Programm der Volkshochschule aussieht.

Seit inzwischen zwei Jahren gibt es in der Bildungseinrichtung keinen Regelbetrieb mehr. "Wir wurden durch die Pandemie in unserem Innersten getroffen", sagt Steinhart. Die Schule, die eigentlich ein Ort des Miteinanders ist, befinde sich zurzeit im Krisenmodus. "Wir als Bildungseinrichtung mussten da unser ganzes Selbstverständnis hinterfragen", sagt sie. Von heute auf morgen musste das gesamte Konzept verändert werden. "Die Digitalisierung wurde bei uns durch die Pandemie auf jeden Fall beschleunigt", erzählt Steinhart. Leicht sei diese Umstellung nicht gewesen.

Alle Bereiche der Vhs sind gleichermaßen betroffen

Durch Weiterbildungen half man den Kursanbieterinnen und -anbietern, sich auf Online-Kurse vorzubereiten. Nicht alle Anbieter haben das mitgemacht. "Viele Kursleiter pausieren. Einige wollen die Kurse ohne soziale Kontakte nicht geben, andere versuchen die Zeit zu überbrücken", erzählt Steinhart. Manche freuen sich sogar über die Möglichkeit der neuen Kursmodelle und entwickeln Hybrid-Modelle, welche Präsenz und Online verbinden. "Während des harten Lockdowns war die Bereitschaft zum Ausprobieren bei den Leiterinnen und Leitern am größten", erzählt die Geschäftsführerin. "Erfreulich viele haben bei diesem Digitalisierungsprozess mitgemacht."

Trotz Online-Angebot konnte man den Umfang des Programms nicht beibehalten. "Das Kursangebot wurde in allen Bereichen reduziert", sagt Steinhart. "Zum einen erfüllen nicht alle Kursleiter die 2G-Regel, zum anderen können wir nicht alle Räumlichkeiten wie davor nutzen. Viele Räume werden von den einzelnen Kommunen genutzt." Auch die Nachfrage sei stark zurückgegangen. "Die Teilnehmenden sind inzwischen viel zurückhaltender und vorsichtiger", sagt Steinhart. 2019 gab es an der Volkshochschule mehr als 30.000 Anmeldungen. Derzeit seien es weniger als die Hälfte. Für das Jahr 2022 könne man noch keine genaue Prognose abgeben. "Wir wissen ja auch nicht, wie die ganze Lage in einem halben Jahr ist", sagt Steinhart. Auch wenn insgesamt weniger Kurse angeboten werden, so solle inhaltlich trotzdem weiterhin das ganze Spektrum vertreten werden. Die Volkshochschule habe trotz der Herausforderungen einen ganzheitlichen Bildungsanspruch, so die Geschäftsführerin.

Nachhaltigkeit soll im Augsburger Land zentrales Thema werden

Wer die Präsenzkurse vermisst hat, darf sich freuen: Im aktuellen Programm werden von den etwa 1200 Kursen nur zehn bis zwanzig Prozent online durchgeführt. Besonders beliebt ist bereits seit 10 Jahren der Bereich "Gesundheit und Ernährung". Auch die Sprachkurse seien immer stark nachgefragt. Diese lassen sich auch gut online abhalten. Was unter der Situation ganz besonders leidet, ist das gemeinsame Kochen. "Bei den Kochkursen sind die Hygieneauflagen so streng, dass wir sie unter diesen Umständen eigentlich gar nicht anbieten möchten", erklärt Steinhart.

Lesen Sie dazu auch

In Zukunft will die Volkshochschule vor allem einem Thema mehr Aufmerksamkeit widmen: Nachhaltigkeit. "Wir verstehen uns als Spiegel der Gesellschaft und wollen den Wandel der Gesellschaft mitgestalten", sagt Steinhart. Der Fokus soll daher vor Allem auf der Bildung zur nachhaltigen Zukunftsgestaltung liegen. "Es ist uns wichtig, sich als Bildungspartner zu positionieren. Daher möchten wir diesen Themenbereich ausbauen", erzählt die Vhs-Chefin. Das oberste Ziel sei, die Teilnehmenden zum eigenständigen, nachhaltigen Handeln zu befähigen.

Für das Jahr 2022 erhoffe man sich vor allem, dass es nicht mehr so viele Regel- und Auflagenänderungen gibt. "Die ständigen Wechsel waren für uns das größte Problem. Deshalb war auch das Jahr 2021 für uns noch schwieriger als 2020", erzählt Steinhart.