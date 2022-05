Volkszähler befragen im Kreis Augsburg rund 50.000 Menschen

Kommende Woche beginnt der Zensus 2022, und dafür werden im Augsburger Land rund 12.000 Haushalte besucht. Das müssen Sie über die große Volkszählung wissen.

Alle zehn Jahre fühlt Vater Staat dem Deutschen auf den Zahn. Wo lebt und arbeitet er? Wie setzt sich die Bevölkerung in den einzelnen Orten zusammen? Allein im Landkreis Augsburg werden für den Zensus 2022 ab kommender Woche an die 50.000 Menschen befragt. Das teilt das Landrastamt in Augsburg mit.

Mithilfe von 350 ehrenamtlichen Erhebungsbeauftragten werden im Landkreis Augsburg mit seinen über 250.000 Einwohnen bei persönlichen Vor-Ort-Interviews in rund 12.000 Haushalten insgesamt 50.000 Personen befragt. Zusätzlich werden alle Bewohnerinnen und Bewohner von Wohnheimen und Gemeinschaftsunterkünften von den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder erfasst. Die für die Volkszählung zu befragenden Haushalte wurden im Vorfeld mit entsprechenden Berechnungsverfahren durch das Bundesamt für Statistik ermittelt.

Volkszählung: So lange dauert die Befragung im Kreis Augsburg

Eine Befragung dauert laut Landratsamt etwa 15 Minuten. Der Besuch der Erhebungsbeauftragten wird vorab entweder postalisch oder durch Einwurf eines Informationsschreibens in den Hausbriefkasten angekündigt. Terminverschiebungen können in diesem Zusammenhang direkt mit den zuständigen Erhebungsbeauftragten vereinbart werden. Das heißt: Ein Beauftragter steht nicht einfach so unangemeldet vor der Tür.

Außerdem wichtig: Die ehrenamtlichen Erhebungsbeauftragten können sich mit einem Dienstausweis ausweisen, der die Kontaktdaten der örtlichen Erhebungsstelle des Landkreises Augsburg in der Tiefenbacherstraße in Gersthofen beinhaltet. In Bayern schreibt die Gesetzeslage vor, dass die Befragungen zwingend im Rahmen persönlicher Interviews erfolgen müssen. Das Landratsamt weist zudem ausdrücklich darauf hin, dass die für den Zensus angesprochenen Haushalte gesetzlich zur Auskunft verpflichtet seien.

So sieht es mit dem Datenschutz bei der Volkszählung aus

Die Erfassung der Angaben erfolgt auf einem digitalen Endgerät oder alternativ in Papierform direkt auf den jeweiligen Fragebögen. Die Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung sowie des Statistikgeheimnisses seien in allen Prozessabläufen sichergestellt, versichert das Landratsamt. Die Mitarbeitenden der Erhebungsstelle und die Erhebungsbeauftragten seien speziell geschult und zur Wahrung des Statistikgeheimnisses verpflichtet. Die erhobenen Daten würden ausschließlich für die amtliche Statistik im Vollzug des Zensus 2022 verwendet.

Lesen Sie dazu auch

Für alle Fragen rund um den Vollzug des Zensus 2022 im Landkreis Augsburg steht die örtliche Erhebungsstelle telefonisch unter den Nebenstellen 0821/3102-2091, -2092, -2093, -2969 oder -2727, sowie per E-Mail unter Zensus2022@LRA-a.bayern.de zu den allgemeinen Öffnungszeiten zur Verfügung. Weitere Informationen rund um den Zensus sind auf der Homepage des Landkreises Augsburg unter www.landkreis-augsburg.de/zensus2022 zu finden. (AZ)