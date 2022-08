Landkreis Augsburg

Vollmachen auf den letzten Drücker, bevor der Tankrabatt endet

Nicht nur in Diedorf tankten die Autofahrerinnen und Autofahrer am letzten Tag des Tankrabatts voll.

Plus Der Tankrabatt ist bald Geschichte. An den Zapfsäulen ist am letzten Tag einiges los, ein erwarteter Ansturm bleibt aber oft aus. Optimistisch sind die Wenigsten.

Von , Tobias Müller Moritz Maier , Tobias Müller

Als Marianne Schedler in Horgau zur Zapfsäule fährt, tankt sie voll. Ein letztes Mal vor Ende des Tankrabatts. Nun sorgt sich die Rentnerin um steigende Spritpreise. "Es wird wieder deutlich teurer, denke ich, also circa 35 Cent mehr, in Richtung 2,20 Euro für Super", befürchtet Schedler. Sie ist auf ihr Auto angewiesen, um ihre Töchter und Enkelkinder besuchen zu können oder um zum Einkaufen zu fahren. "Ich wünsche mir einen Preis um die 1,80 Euro, das ist teuer genug", sagt Schedler. Viele Menschen im Augsburger Land teilen zum Ende des Tankrabatts die Sorgen steigender Spritpreise.

