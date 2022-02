Landkreis Augsburg

Vom Landkreis in die Stadt: So geht es mit dem Rad ganz schnell

Mit dem Rad könnte man in Städten schnell unterwegs sein. Oft kommt man dem Autoverkehr, wie hier in Gersthofen, aber zu nah. Da könnten Schnellwege helfen.

Plus Der Landkreis Augsburg will mehr Menschen aufs Fahrrad bringen. Das kann auch mit cleveren Routen für Pendler gelingen. Hier sind die Tipps des Fahrradbeauftragten.

Von Jana Tallevi

Das kann dauern: Erst, wenn die neue Straßenbahnlinie 5 vom Augsburger Stadtzentrum in Richtung Neusäß gebaut wird, soll es auch die neue Radschnellverbindung über die Bürgermeister-Ackermann-Straße geben. Das hat vor Kurzem die Stadt Augsburg bestätigt. Mit dem Rad in die Stadt zu fahren kann allerdings auch jetzt schon eine Alternative sein - es muss ja nicht der Weg direkt an der Hauptstraße entlang sein, findet Christian Hager vom Fachforum Verkehr der Lokalen Agenda 21 in Augsburg. Er schlägt einen anderen Weg vor - der mit kleineren Umbauten auch als Schnellverbindung taugen könnte.

