Vom Stiefvater missbraucht: Opfer muss vor Gericht aussagen

Plus Weil der Angeklagte nicht umfassend gesteht, muss eine 16-jährige Schülerin vor dem Augsburger Landgericht aussagen. Das, was sie erzählt, entsetzt die Zuhörer.

Von Michael Siegel

Diese Aussage vor Gericht hätte der 16-Jährigen eigentlich erspart bleiben sollen. Wie berichtet soll ihr Stiefvater sie über einen längeren Zeitraum regelmäßig missbraucht haben. Doch da der Angeklagte die ihm zur Last gelegten Anklagepunkte in seiner stundenlangen Einlassung vor Gericht nicht umfassend gestand, musste die Jugendliche nun in den Zeugenstand. Und was sie dort erzählte, hinterließ fassungslose Betroffenheit und Entsetzen.

