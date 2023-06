Vom stillen Kino bis zum feurigen Ritterkampf: Im Landkreis ist einiges los

Mit dem Feiertag Fronleichnam gibt es die Möglichkeit eines weiteren langen Wochenendes. Eine Auswahl zeigt, was in den kommenden Tagen alles geboten ist.

Von Mittwoch bis Sonntag ist im Landkreis Augsburg allerhand los: Neben einigen Festen gibt es auch kleinere Angebote, um die freie Zeit vergnüglich zu gestalten. Wir haben eine Übersicht ausgewählter Veranstaltungen erstellt.

Zurücklehnen dürfen sich Besucherinnen und Besucher beim Kinosommer in Gersthofen. Bei dem sogenannten Silent-Open-Air-Kino in der Donauwörther Straße 8 erhält jeder einen Kopfhörer für die Dauer des Films. Gezeigt werden viele neue Filme, immer um 20 Uhr. Am Mittwoch, 7. Juni, läuft "Manta Manta - zwoter Teil", am nächsten Tag "Super Mario Bros - der Film" und am Freitag, 9. Juni, "John Wick - Kapitel 4". Am Samstag wird "James Bond 007 - Goldfinger" gezeigt. Tickets können täglich an der Abendkasse und im Vorverkauf online erworben werden. Der Gersthofer Kinosommer geht noch bis 2. September.

In Langweid gibt es Poetry Slam

Im Kulturbahnhof buch7 in Langweid erwartet die Besucherinnen und Besucher am Donnerstag, 8. Juni, ab 19 Uhr kurzweilige Unterhaltung vom mehrmaligen Poetry-Slam-Vizemeister Jaromir Konecny sowie vom Schriftsteller und Schauspieler Moses Wolff. Die beiden Gründer der "Schwabinger Schaumschläger" präsentieren eine Mischung aus wilden, skurrilen Texten, schräger Musik und spannenden Kunststücken. Die Veranstalter bitten um eine Anmeldung unter Telefon 08230/2739777 oder an anmeldung@buch7-kulturbahnhof.de (Eintritt auf Spendenbasis).

Für Niklas, Manuel, Sven und Marco ist eines klar: Es führen alle Wege zu Tschambolaya. Foto: Anja Fischer

Wer sich kulturell mehr bilden möchte, der könnte im Museum Oberschönenfeld an der richtigen Adresse sein: Dort gibt es am Wochenende mehrere Veranstaltungen: Unter anderem findet am Samstag, 10. Juni, von 14.30 bis 16.30 Uhr eine Führung mit anschließendem Erzählcafé zum Thema „Kindheit früher“ statt. Die Ausstellung "Tradition und Umbruch. Landleben im Wandel" beschäftigt sich unter anderem mit dem Kinderalltag früher: Welche Arbeiten wurden ihnen übertragen und wie war ihre Stellung im Familiengefüge? Im anschließenden Erzählcafé werden bei Kaffee und Kuchen persönliche Geschichten und Lebenserfahrungen geteilt. Die Veranstalter bitten um eine Anmeldung unter Telefon 08238/30010 bis Freitag. Am Sonntag, 11. Juni, findet zudem jeweils ab 11 und ab 15 Uhr ein einstündiges Künstlerinnengespräch mit Andrea Sandner und Erika Kassnel-Henneberg zu ihrer Sonderausstellung in der Schwäbischen Galerie statt.

Im südlichen Landkreis wird gleich mehrfach gefeiert

Auch im Süden des Landkreises ist in den kommenden Tagen einiges geboten. Die Freiwillige Feuerwehr Langerringen feiert von Mittwoch, 7. Juni bis zum Sonntag, 11. Juni, im Festzelt am Sportplatz ihr 150-jähriges Bestehen. Begleitet wird das Fest von verschiedenen Bands: Unter anderem sorgen die Fäaschtbänkler, Solid Age, die Hurlacher, die Troglauer und die Waidigel für musikalische Unterhaltung an den verschiedenen Tagen. Neben einem Feuerwehr-Gaudiwettbewerb und einer Fahrzeugausstellung wird es unter anderem auch ein Böllerschießen und einen Festumzug mitsamt Oldtimerausstellung geben. Auch ein Festgottesdienst mit Fahrzeugweihe steht auf dem Programm. Am Sonntag wird das Jubiläum mit einem Abschlussfeuerwerk beendet.

Auch in Bobingen geht es lustig zu. Dort heißt es am Mittwoch, 7. Juni, und am Freitag, 9. Juni: Tschambolaya Party! Ab 19.30 Uhr geht es jeweils auf dem Tschambolaya-Gelände in der Bannackerstraße in Bobingen los. Für die Unterhaltung am ersten Tag sorgen Matze Semmler und Solid Age. Matze Semmler gestaltet das Vorprogramm, der gebürtige Bobinger ist Percussive-Fingerstyle-Gitarrist. Bereits zum 8. Mal ist die Gruppe Solid Age aus dem Schwabmünchner Umfeld als musikalischer Hauptprogrammpunkt mit dabei. Am zweiten Tag sind der Gitarrist Adi Hauke und die Rockband The Village auf der Bühne zu sehen. Veranstalter ist die Kolpingsfamilie Bobingen.

In Schwabmünchen liefern sich Stunt-Ritter spektakuläre Kämpfe

Wer weniger feiern und mehr staunen möchte, für den könnte das Ritterturnier in Schwabmünchen die richtige Adresse sein. Dabei treten waghalsige Stunt-Ritter, bewaffnet mit Schwert und Lanze, gegeneinander in der Arena an. Das Showteam der Familie Kaiser zeigt die Darbietungen mit Pferd und Kampf. Die Ritterspiele finden an der Wiese an der Heimbergstraße noch bis 11. Juni statt. Vorstellungen gibt es am Donnerstag, Freitag und Samstag jeweils um 16 Uhr sowie außerdem eine Abendveranstaltung mit großem Feuerspektakel am Samstag ab 19.30 Uhr. Am Sonntag sind die Ritterkämpfe dann ein letztes Mal ab 14 Uhr zu sehen. Karten können an allen Spieltagen von 10 bis 12 Uhr sowie eine Stunde vor Showbeginn gekauft werden. Die Zuschauerplätze sind überdacht.

In Königsbrunn können Besucher am Mittwoch, 7. Juni, im Bürgerservicezentrum in der Marktstraße 3a eine Vernissage zur Fotoausstellung "Tatort Garten – Ödnis oder Oase" besuchen. Die Fotoausstellung zeigt, wie selbst auf kleinen Flächen schöne, artenreiche und damit ökologisch wertvolle Lebensräume geschaffen werden können, die trotzdem pflegeleicht sind. Veranstalter ist das Kulturbüro Königsbrunn.

In Konradshofen hat die Möbelbörse geöffnet

Zu guter Letzt hat in Konradshofen am Samstag, 10. Juni, die Möbelbörse wieder geöffnet: Der Fichtel-Stadel wird zwischen 10 und 12 Uhr zur Drehscheibe für gut erhaltenes Mobiliar, Geschirr, Dekoartikel, Lampen, Spielsachen und Bücher. Gut erhaltene Einrichtungsgegenstände werden besonders gern angenommen, auch Fahrräder können abgegeben werden.

Nicht angenommen werden gebrauchte Elektrogeräte oder große Schrankwände, Matratzen, Oberbetten, Kleidung und Wäsche. Eine Besichtigung ist auch an jedem Freitag während der Öffnungszeit der Wertstoffsammlung von 13.30 bis 16 Uhr möglich.