Von Fluss-Wanderung bis Kreuzweg: Das ist 2025 bei den Zusamtalfreunden geboten

Eine Wanderung bei Niederschönenfeld sowie ein Kreuzweg an der Kammel. Das sind zwei der Höhepunkte des Programms der „Freunde des Zusamtals“. Im Frühjahr und Sommer bietet der Verein Naturerlebnisse, Kultur, regionale Geschichte und Gemeinschaftspflege an. Das ist alles geboten.

Los geht es am 24. Februar, mit einer Wanderung im Donau-Lech-Auwald bei Niederschönenfeld, wo die blühenden Märzenbecher den Waldboden mit weißen Teppichen jährlich überziehen. Gewandert wird auch am 17. April, wenn traditionell ein Kreuzweg aufgesucht wird. Dieses Jahr soll es nach Niederraunau an die Kammel gehen. In die Riedlandschaft bei Pfaffenhofen im nördlichen Zusamtal führt die Wanderung am 29. Juni. Fester Programmpunkt der Zusamtaler im Jahreskalender ist es, einen Erinnerungsort aufzusuchen. So steht am 23. März, die Alte Synagoge in Binswangen, das jetzige Kulturzentrum, als Ziel an. 1852 im neo-maurischen Stil erbaut, prägt das Gebäude bis heute das Ortsbild. Die Führung, ergänzt durch einen Filmbeitrag, gibt Einblicke in das Leben der einstigen jüdischen Gemeinde geben.

Zusamtalfreunde: Fastnacht-Frühstück in Wörleschwang

Exkursionen zu Einrichtungen in Schwaben, wie am 6. April, zur Stiftung St. Johannes nach Schweinspoint bieten Gelegenheit, die Heimat und ihre Geschichte besser kennenzulernen. Am 1. Mai gibt es einen Ortsrundgang durch den Augsburger Stadtteil Pfersee. Von neuen städtebaulichen Entwicklungen auf dem Land hören die Besucherinnen und Besucher am 10. Juli, in Buttenwiesen bei einer Feierabendführung mit Bürgermeister Hans Kaltner, der die neue Mitte um das Rathaus vorstellt.

Das alte Handwerk der Köhlerei wird in der Nachbarschaft bei den Heimatfreunden in Ziemetshausen zu neuem Leben erweckt. Einen Besuch organisieren die Zusamtalfreunde am 7. Juni. Um die Veränderung in den Dörfern geht es am 15. März, wenn der CSU Ortsverband Zusmarshausen ins Pfarrzentrum einlädt, bei einer Zeitreise „Zusmarshausen im Wandel der Zeit“ kennenzulernen. Am 7. August geht es zur Sonderausstellung über das Dirndl im Augsburger Textilmuseum.

Ein Fasnacht-Frühstück erwartet die Gäste am 27. Februar, ab 9 Uhr im Kultur-Cafe in Wörleschwang. Am 21. April lädt der Bezirk Schwaben zu einem musikalischen Osterspaziergang in Violau ein. Die bayerische Wirtshaus-Tradition soll mit dem Biergartenbesuch beim „Adler“ in Ziemetshausen am 20. Juni, gepflegt werden. Einen Liederabend mit Volkssängerin Dagmar Held wird es am 3. Juli im Fischerhaus am Rothsee in Zusmarshausen geben. Schwäbische Mundart aus der Feder der Heimatdichter, gepaart mit zarter Saitenmusik der Familie Reiter, ist am 15. August im Pavillon in der Zusamaue, nahe der Abzweigung nach Gabelbach, zu hören. (AZ)