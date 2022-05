Von Gartenzwerg bis Sperrmüll - was jetzt noch unter den Maibäumen liegt

Plus Es gibt Dinge, deren Verlust schmerzt. Gegenstände, die jetzt noch unter den Maibäumen liegen, zählen vermutlich nicht dazu. Aber was findet sich dort noch?

Kennen Sie das Gefühl, wenn etwas fehlt? Gerade war das Ding noch da, aber plötzlich steckt der Geldbeutel nicht mehr in der Jackentasche. Schrecklich. Das Handy ist auf einmal weg. Für viele unvorstellbar. Oder, in der heutigen Zeit besonders ärgerlich: Die Maske fehlt. Diese Verluste bleiben nicht lange unbemerkt. Doch es gibt auch Dinge, deren Verschwinden vielleicht gar nicht auffällt. Welche das sind? Ein Blick unter die Maibäume im Augsburger Land gibt Aufschluss.